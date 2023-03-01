进一步强化中共权威与领导 二中全会通过《党和国家机构改革方案》

台湾政治大学东亚研究所特聘教授寇健文研判，此次改革方式与五年前相近，将通过抽离部分国务院职权并重新整合，进一步强化党组织的职权。

中共二十届中央委员会第二次全体会议（二中全会）星期二（2月28日）闭幕，审议通过《党和国家机构改革方案》。全会公报未披露方案内容，但强调深化机构改革必须以“加强党中央集中统一领导为统领”，并要求“坚决维护党中央决策部署的权威性和严肃性”，再次凸显此次改革将进一步强化中共权威与领导。

根据官方公报，中共总书记习近平在为期三天的二中全会上，就《党和国家机构改革方案（草案）》向全会作了说明，全会审议通过了方案，并同意把方案部分内容提交全国人大会议审议。

全国政协和全国人大会议（两会）将分别在3月4日和3月5日开幕。1988年以来，每五年一次的换届“两会”，都会进行不同程度的国务院机构改革。2018年的两会首次将中共党组织和中国国家机构的改革同步进行，并全面强化中共对重大事务的领导权。

公报没有披露方案具体内容，但重申一周前中共政治局会议的内容，指深化机构改革必须以“加强党中央集中统一领导为统领”，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，统筹中共中央机构、全国人大机构、国务院机构、全国政协机构，统筹中央和地方，推动中共的领导“在机构设置上更加科学、在职能配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效”。

公报也强调，各地区各部门要充分认识“党和国家机构改革的重要性和紧迫性”，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，“坚决维护党中央决策部署的权威性和严肃性”，坚定改革信心和决心，加强组织领导，不折不扣把机构改革任务落到实处。

台湾政治大学东亚研究所特聘教授寇健文接受《联合早报》访问时研判，此次改革方式与五年前相近，将通过抽离部分国务院职权并重新整合，进一步强化党组织的职权。

学者：“强国家弱社会”加剧

寇健文说，过去10年来，中国政治发展呈现三个面向，一是最高领导人集权加强，二是党组织权力扩张，三是“强国家弱社会”趋势加剧。“从二中全会公报的整体表述看，此次改革将延续过去10年的发展脉络，让党掌握的权力越来越多。”

坊间有消息称，本轮改革将涉及金融、宣传和政法等系统，包括公安部与国安部将脱离国务院系统，归属新成立的“中央内务委员会”。

寇健文说：“很难判断哪些事情是不可能发生的。目前只能明确强化中共职权的方向不变，但不确定习在这个方向会走多远，步子迈得多大。”

昨天公布的二中全会公报，也延续去年10月中共二十大报告的基调，强调中国“不确定难预料因素增多"，要准备经受惊涛骇浪。公报形容，中国的发展“进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，必须准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。”

二中全会的另一项议程，是敲定新一届国家机构、全国人大和全国政协领导人选名单。全会审议通过了拟推荐的国家机构领导人员人选建议名单，以及拟推荐的全国政协领导人员人选建议名单，决定将这两个建议名单分别向全国人大会议主席团和全国政协会议主席团推荐。

在去年10月产生的新一届中共政治局七名常委中，习近平预计连任国家主席，李强将接替李克强出任国务院总理，赵乐际将接替栗战书出任全国人大委员长，王沪宁将接替汪洋出任全国政协主席，丁薛祥将接替韩正出任常务副总理。外界普遍认为，已退出中央委员会的韩正，将接替王岐山成为下一任国家副主席。