游轮交通接驳服务严重不足 分析指香港旅游业竞争力下降

近年香港致力打造成为亚洲区内游轮旅游中心，但有游轮上周重临香港时，却出现交通接驳服务严重不足问题，引起旅客强烈不满。有受访学者认为，事件反映香港旅游业竞争力下降，当局有必要检讨和改进。

随着冠病疫情结束，今年全球游轮旅游正逐渐恢復，上个星期就接连有两艘游轮访港，并靠泊在启德邮轮码头。其中上周五（8月4日）抵港的“海洋光谱号”，旅客在德士站大排长龙多个小时。



上星期天，另一艘以香港作为母港的游轮“名胜世界壹号”抵港停留七小时，德士站又出现大量游客等车的情景。虽然码头有五条巴士线，但大多数每半小时才开出一班车。有旅客批评巴士班次疏落，又不理解为何要等待德士30至40分钟。



香港旅游事务处、运输署、码头营运商及旅游发展局本周二急速开会，并宣布由周三起加强游轮靠岸期间的交通安排，包括安排一条特别巴士路线，提供免费服务来往游轮码头及启德港铁站，以及增设三条免费穿梭巴士路线服务，往返游轮码头及热门旅游地点，包括尖沙咀天星码头和西九龙文化区等。另外，到达游轮码头载客的德士也可以获赠价值50港元（约8.6新元）的石油气现金券。



综合港媒报道，周三（8月9日）早上约9时，有一艘游轮在启德邮轮码头靠岸，逾30辆德士在9时前已在场候客，另有逾10名巴士职员引导旅客乘搭免费接驳巴士，旅客大致无需候车。



疫情前曾乘坐游轮的港人叶女士指出，周三的德士及免费巴士数量均有增加，变成“车等人”，情况有所改善。但来自台湾的旅客杨小姐认为，免费穿梭巴士效率差，半小时才有一班车。她也批评安排混乱，指自己本来一行四人计划乘坐免费穿梭巴士到市区，但因巴士满座被迫与两名友人分乘两车。



德士司机莫先生则指出，由于码头有大量德士“等客”，他等候了约一小时仍未成功载客，反映：“下次我不来了，派50港元石油气现金券也不来。”



香港文化体育及旅游局局长杨润雄周三上午到场视察，并与德士司机交流，又一度协助乘客搬运行李。他认为，新安排实施后交通大致畅顺，未来会适时微调措施。



杨润雄指出，港府10多年前设计启德码头时，主要是用作游客上下船的地方，目标不是建造成商场。随着目前启德区多了发展，是时候重新审视码头在区内的定位及需要改善的地方。



香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波接受《联合早报》访问时认为，香港旅游业在过去三年疫情期间几乎停摆，今年初复常后，业界一时反应不过来，结果出现这次风波。他相信交通安排问题很快可以解决，反而是香港旅游业竞争力下降更需要重视。



李兆波指出，近年有数以十万计港人移居海外，旅游业人手严重不足，服务水平下降；加上人民币贬值，中国大陆民众赴港消费的诱因减少。港府应思考如何规划和包装旅游业以吸引游客。