杨丹旭：香料之路挑战丝绸之路

由印度作为东道国举办的二十国集团（G20）峰会上周末落幕。这场峰会因中俄元首没有出席、成员国步调不一致，一开始并不被外界看好，但峰会最终没有交白卷。

新德里峰会开幕后，取得的第一项进展是实现G20扩容，正式接纳非洲联盟加入成为永久成员。这是对非洲重要性的有力认可，而G20在印度的建议下纳入非盟，也助推了印度朝着全球南方世界领头羊的地位迈进。

原以为这次G20可能因成员国无法就俄乌战争问题达成共识而无法发出联合声明，但峰会第一天，印度总理莫迪就宣布G20已经通过联合声明。

声明避开直接点名乌克兰战争，也没有谴责俄罗斯，仅泛泛强调“所有国家都必须避免以武力胁迫或动用武力来夺取领土、侵犯任何国家的领土完整、主权或政治独立”。

这是妥协的结果。虽然声明中关于合作的实质内容，在当前成员国缺乏信任下要取得进展极为不易，但总算有了一套各方都能接受的措辞，化解了联合声明难产的尴尬。

新德里的这场主场外交中，引人瞩目的还有场边的动作。G20期间，美国等多国宣布，将合作建立一个新的经济走廊，连接中东和南亚的铁路和港口，加强亚洲、阿拉伯湾和欧洲的互联互通和经济一体化。

这个被美国总统拜登形容为“改变游戏规则”的计划，全名是“印度—中东—欧洲经济走廊（India-Middle East-Europe Economic Corridor，简称IMEC）”，签署国包括美国、沙特、欧盟、印度、阿联酋、法国、德国和意大利。

虽然IMEC的具体方案、建设时间表等八字还没一撇，但这项雄心勃勃的计划背后承载的多重战略意图已浮出水面。贸易方面，这条走廊连接印度、中东和欧洲，旨在对接有14亿人口的印度大市场；签署国也希望它能提振中东经济，并推动以色列和沙特关系正常化。

西方媒体把IMEC称为“现代香料之路”，而这项计划一出炉，也立刻让人想到中国的“一带一路”倡议。如今，美国、印度、中东和欧洲国家另起炉灶提出“香料之路”，与“丝绸之路”分庭抗礼的意味明显。

“香料之路”愿景美好，但理想与现实也总是会有差距。这条经济走廊是不是画了一个大饼，具体如何落地还是未知数。

有政治观察家指出，与历史上就存在的“丝绸之路”相比，“香料之路”是个全新的概念，单是从地理上连接印度、中东和欧洲，尤其是兴建穿越整个中东的铁路就已困难重重，更何况这条走廊的一些沿线国家，还存在尖锐的地缘矛盾。

建设“香料之路”的巨额耗资也是个问题。基础设施建设前期投入大、回报小，收益周期长，在项目经费来源明确之前，“香料之路”的落地始终会是个大问号。

不过，“香料之路”是否能对“一带一路”发起挑战，也取决于“一带一路”未来的推进。

进入第10年的“一带一路”倡议以基础设施和互联互通为主要目标，为一些因基建缺口阻碍经济发展的发展中国家，提供了解决方案。但围绕“一带一路”的争议这些年从未断过，由于在推进过程中缺乏专业、精细的规划，“一带一路”项目引发的债务、腐败、白象工程等问题一直被诟病。“一带一路”的概念泛化使用后，也被赋予中国对外投射影响力的功能，让商业和贸易性质打了折扣。

截至今年6月，中国已与180多个国家和国际组织签署“一带一路”合作文件，但也有一些国家从早期的积极转为消极，例如意大利最近就计划“退群”。而对于“一带一路”这个代表中国长期开放的政策，北京也尚未给出更清晰的未来定位和发展方向。

新德里G20结束后，有美国舆论评价，中国元首没有出席峰会，美国与盟友则让莫迪赢了一局，尤其是在联合声明中做出淡化俄乌问题的让步，就是要让东道国印度提升作为崛起中大国的地位，以此与中国抗衡，而印度也因此成为美国孤立中国的最大希望。

无论是“香料之路”挑战“丝绸之路”，还是印度对冲中国全球影响力，目前来说其实都还为时过早，但对北京而言，这些确实也是复杂地缘政治环境中不可忽视的警讯。这些动作最终能不能挖到中国的墙脚，还取决于中国自身的经济发展能否继续支撑对外的影响力，以及中国希望成为什么样的大国，构建什么样的国际合作关系。