台首艘自造潜舰下水 蔡英文：海军发展不对称战力重要装备

（高雄/北京综合讯）台湾首艘自造潜舰“海鲲军舰”星期四（9月28日）在高雄正式下水。主持下水典礼的台湾总统蔡英文说，这是海军发展不对称战力的重要装备，也为国防自主立下新的里程碑。

综合《自由时报》《联合报》等台湾媒体报道，蔡英文星期四上午在台船高雄厂区主持“海鲲军舰”（舷号711）的命名暨下水典礼。

蔡英文在致辞中强调，历史将会记得这一天。她说，过去“潜舰国造”被认为是不可能的任务，但现在做到了，并强调“潜舰国造”不只是目标，更是坚定守护台湾的具体实践。

蔡英文也说，潜舰是台湾海军在战略、战术上发展不对称战力的重要装备，国防军备除对外采购，更要落实国防自主，才能更具韧性，“就算需要承担风险、挑战再多，台湾也一定要跨出这一步”。

据报道，典礼现场保密工作严格，海鲲号仅露出舰艏，鱼雷管等机敏设施都被遮盖。不过，现场播放了原型舰建造缩时影片，披露船模、潜航、爆震等实验过程。

台专家：潜舰将是有效的反封锁装备

海鲲号斥资493亿元新台币（20.96亿新元）、历时三年打造，采用柴电动力驱动，并可配备18枚MK-48鱼雷。负责原型舰建造的总督导、台湾的国安会咨询委员黄曙光介绍，海鲲号将在10月1日展开泊港测试，明年4月进行海上测试，预计明年底前可完成测试交付海军。

自由时报报道，台湾国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云分析，潜舰可在必要时封锁巴士海峡等，阻绝解放军威胁台湾东部，且若大陆祭出封锁措施，潜舰也将是反封锁的有效装备。

淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑也告诉《联合报》，如果台湾能拥有一定数量的水下战力，可在解放军靠近时有所反制，争取更多因应时间。此外，潜舰部署也可能让解放军重新计算兵力配置，是台湾希望形成重层吓阻的重要环节。

陆国防部：不过是螳臂当车 痴人说梦

根据中国大陆国防部官网的新闻稿，国防部新闻发言人吴谦星期四回应有关海鲲号下水的提问时说，这“不过是螳臂当车，终将会自取灭亡”。

吴谦还说，台湾希望阻止解放军进入太平洋是“痴人说梦”，“无论民进党当局建造或者购买多少武器，都阻挡不了祖国统一的大势”。