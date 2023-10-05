柯文哲访美遇台侨吁蓝白合 侯柯配之外的整合方案浮出台面

台湾民众党主席、总统参选人柯文哲星期四（10月5日）结束二度访美行程，返台前有台侨当面呼吁“蓝白合”。多名评论员认为，蓝白合未必是侯柯配，具体可行的在野整合方案，也包括让柯文哲当行政院长或立法院长。

台湾2024年1月13日将举行总统与立委选举，从10月5日开始倒数百日，喧腾大半年的在野整合议题，也进入成局或破局的摊牌时刻。

继4月访美21天后，柯文哲10月1日启动二度访美，展开针对美西科技产业的五天快闪行程，努力冲高民调支持度。

返台前夕的美西时间10月4日中午，他拜会拥有134年历史的洛杉矶华社组织“罗省中华会馆”，多名台侨发言时都呼吁柯文哲促成蓝白整合，面对民调稳定领先的民进党参选人、副总统赖清德，才有一搏的胜望。

罗省中华会馆顾问马国威说，2024年总统大选只有国民党不可能胜利，一定要柯文哲与国民党参选人、新北市长侯友宜两人合作，各让一步就会成功。他表示民进党执政下，无论疫苗采购、鸡蛋进口都出事，让老百姓无法忍受。

柯文哲没有正面回应，仅在致辞时说，此行最大目的是多看多听、广交朋友减少敌人，也了解侨社需要。

面对国民党阵营希望促成的侯柯配，柯文哲10月3日说，国民党始终没提出具体方案、明确方法，因此他提出蓝白互比民调，输的一方退选，再另推副总统人选来搭配民调最强的人，“但这几天国民党显然不敢接招”。

国民党阵营过去两天没有正面回应互比民调的建议，只再三强调蓝白合是必须的、必须团结所有力量追求胜选。

台湾多名评论员指出，蓝白合未必是侯柯配，在野整合的具体可行方案，包括国民党承诺柯文哲当至少两年行政院长，或是在立法院三党不过半的情况下，蓝白合作推柯文哲当立法院长。

也有评论认为，国民党未必愿意让出行政院长的实权位置，关键因素还是台湾的民选总统制“赢者全拿”的设计，在野者若要实质合作，还须思考从目前的总统制往内阁制和双首长制过渡。

按照台湾宪政体制，总统拥有任免行政院长的绝对权力，并且总统不必到立法院发表施政报告和面对质询，因此经常被批“总统有权无责、行政院长有责无权”。

在野党领袖今年已多次呼吁，应让立法院恢复阁揆同意权，意即总统任命行政院长，必须经过立法院同意，就算无法修宪也可由总统主动落实。

台湾大学人文社会高等研究院副院长、政治系教授张登及接受《联合早报》采访时指出，柯文哲若当行政院长，好处是可主导内阁政策，坏处则是任期不稳定、风险很高。

他说，柯文哲不妨考虑与国民党进行保有蓝白主体性的策略性合作，把自己排在不分区立委席次的第一顺位，以拉抬靠政党支持票分配到的不分区立委席次，壮大才成立四年的民众党，自己也可当立法院长来牵制行政院。

张登及认为，从郭台铭的困境可以看出，民众党其实短期内也找不到出色的副总统人选，若自己以副总统身份参选，落败后必须承担败选责任，将重创民众党气势，不如转战立法院长。

“不过国民党不会轻易让民众党以这种‘投机’方式开溜，一定会要柯文哲为总统候选人和共同政见背书，否则根本没有蓝白合的效果。”