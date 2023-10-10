戴庆成：香港议员水平为何参差不齐？

香港近年开始实施“爱国者治港”制度，所有立法会议席由“爱国爱港”人士担任，议会气氛比以前平静许多。但在过去一星期，立法会以至整个政坛却突然掀起了一股“猜猜他是谁”的热潮。



事缘一本近期出版的时政杂志披露，本届立法会的部分新议员不但从不约记者联谊，甚至有媒体主动致电邀约午餐小聚也被回绝。还有立法会新丁应约出席记者饭局，在饭局结束前竟然“借尿遁”（粤语，指借口到厕所逃走），要一众记者掏钱买单。



报道传出后，立即在社会引起热议。据悉，这位“借尿遁”的议员是“L君”。有好事的媒体进一步跟进，列出姓氏为L的20名立法会议员名单并详细分析。结果拼音姓氏为L字开头的议员们被迫纷纷开腔澄清“他”不是我，至今还没人站出来承认自己是“L君”。



在香港，和朋友外出吃饭大多数会分摊账单。如果是工作饭局，则会由发起人买单。从报道内容来看，“L君”是“应约”赴会，确实没有义务买单。然而，立法会议员每月可向政府申报近两万港元的酬酢费用。这名议员用“借尿遁”的方法逃避付钱，一下子打破了立法会议员的尊贵身份光环，也沦为社会连日来的笑话。



事实上，香港新一届立法会议员上任近两年，论政能力突出、令人印象深刻的议员不多见，反而是一些议员的负面新闻不断曝光。例如上个月初，13名立法会议员竟然计划在湾仔体育馆上演“立会好声音”音乐会，大展歌喉，说是要让2000名基层人士有机会免费欣赏综合汇演，共庆中秋及国庆云云。



香港立法会议员的社会地位高，每个月有10多万港元薪金，再加上津贴等福利，在港人眼中绝对是令人羡慕的工作。一众立法会议员不但不多花时间服务市民，反而利用议员身份举办音乐会。到底这个活动的目的是什么？香港政坛人士都窃窃私语，质疑这些议员不务正业。



如果说，议员能够正常履行好自己在立法会的职责，参加“立会好声音”尚说得过去。关键是，许多议员过去两年并没有平衡好议员本职与其他工作的关系。



比方说，香港立法会今年会期至今，一共通过了24项政府法案，其中有三分之二在表决时，参与表决议员人数都未达到法定要求的一半，甚至有法案表决时只有11人在席。香港有90名立法会议员，大部分人不出席参与表决，这种不负责任的行为严重影响了市民对议会的观感。



令人惊讶的是，有议员不但不反省，还指记者“搞事”抹黑立法会。有来自法律界的立法会议员更洋洋洒洒地写了数千字的文章，声言“要向广大读者普及相关议题的法律规定及知识”，力指出席人数少并无碍法案的法定效力。



这些议员似乎忘了法律与道德大不一样。法律只是道德的底线。纵使出席会议的议员人数符合规则，也不代表议员的做法达到社会大众对他们的最低期望——认真参会。这边厢，议员参与政府法案表决比率低，另一边厢又要粉墨登场娱乐公众，难怪很多港人都说，对这些“尊贵的议员”再没有期望。



有意思的是，或许是新闻曝光后社会出现一面倒的批评，不少议员在收到有关人士“劝喻”后，近来又积极议政。立法会财委会早前审议港府一项拨款申请议案，会上的议员巧合地纷纷出现“马拉松式”发言，甚至还超时，大刷存在感。结果会议开了近三小时，浪费时间。



总体而言，香港改革选举制度后，立法会已慢慢回归正常秩序，过去民主派议员破坏立法会秩序的情况不复返，人们对新一届立法会议员论政水平也抱一定的期望。但本届立法会议员履职近两年的整体表现却未尽人意。



诚然，有部分立法会议员确实尽心尽力付出，想方设法为市民服务，这方面的工作不能抹煞。但更多的是怠政的议员，表现有如小学生，连基本的工作态度都没有。



香港议员的水平为何会参差不齐？



究其原因，和当前的选举制度有很大的关系。过去，香港政治人物要经历长时间的社区工作和选举洗礼，才能晋身议会。在新的完善制度下，新一届立法会议员的最基本要求是以忠诚为优先考虑，许多新人根本没有从政经历，论政水平一般。而且，立法会落实“爱国者治港”后，少了反对派和民意的监督，许多议员只求向中央政府交差，对社会的要求往往敷衍了事。



然而，在一个成熟的社会，还是要有一个理性务实监督政府的议会，议会不应成为“橡皮图章”。北京应该鞭策香港的议员“做好呢份工”。

