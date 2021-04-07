马国疫情反弹基本传染数连续三天过1.0 诺希山再促民众遵守防疫措施

基本传染数反映每名患者传染给多少人，若此指数持续超过1.0，就意味疫情恶化。马国目前有九个州属及联邦直辖区的基本传染数超过1.0。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病基本传染数出现上升趋势，连续三天破1.0，这意味着冠病疫情反弹，卫生总监诺希山再次提醒民众遵从防疫措施，以压平曲线。

他说：“我们必须做好最坏的打算，同时盼望最好的结果。我们可以再次将曲线压平。请坚持遵守当前的公共卫生预防措施。”

诺希山昨日在社交媒体发布的图表显示，本周一的冠病基本传染数（Ro/Rt）是1.02，比星期天的1.01微升。

基本传染数反映每名患者传染给多少人，若此指数持续超过1.0，就意味疫情恶化。目前有九个州属及联邦直辖区的基本传染数超过1.0，指数最高的是纳闽（1.47），紧接着是布城1.37、彭亨1.13、霹雳1.10、砂拉越及马六甲1.06、沙巴1.05、吉兰丹1.02，而吉打则从星期天的0.99上升至1.01，成为第九个破1.0的州属。

其他州属及联邦直辖区的基本传染数都低于1.0，依次为槟城0.99、雪兰莪0.94、柔佛0.92、吉隆坡及森美兰0.87、玻璃市0.63及登嘉楼0.61。

卫长：会否遭遇第四波疫情取决于是否开放边境

卫生部长阿汉峇峇指出，马国会否遭遇第四波冠病疫情，取决于政府是否开放边境。

他说，马国目前受到第三波疫情冲击，除了落实冠病疫苗接种计划外，也确保民众遵守防疫措施，减少跨州跨县，以阻断冠病传播链。

至于政府是否使用可能引发副作用如血栓的阿斯利康疫苗，阿汉峇峇说，冠病疫苗特别委员会昨日开会讨论后，决定继续使用阿斯利康疫苗，因为临床数据显示这款疫苗利多于弊。

据报道，马国已订购640万剂阿斯利康疫苗，预计5月运抵。

另一方面，前首相纳吉在面簿贴文说，在马国落实第二轮行动管制令（MCO 2.0）和紧急状态近三个月后，基本传染数回升至1.02，令人担忧马国是否会面临第四波疫情。

他说，基本传染数超过1.0，就意味着冠病传播将增加，这也是马国在两个月内，基本传染数首次超过1.0。

他指出，马国的第三波疫情还没有完全减退，但卫生部已开始发出有关马国正面对第四波疫情风险的警告。

他说，当局无法防范在南非发现的B1351变种病毒在马国传播，以及全国中学于周一复课也提高了第四波疫情的风险。马国早前发现九起B1351变种病毒，主要在雪兰莪、布城、吉隆坡、槟城、马六甲、沙巴、砂拉越及纳闽。

马国从3月10日起放宽防疫措施，允许落实复原式行管令州属之间跨州旅行，并让有条件行管令特定地区举办直播或现场活动如演唱会等。首相慕尤丁及卫生总监诺希山指若有70%人口接种疫苗就可提前松绑封锁。不过全国冠病疫苗接种计划从2月24日启动以来，迄今只有800多万人登记接种疫苗，仅占2300万人目标进度约33%。

马国昨日通报新增1300起病例，累计35万3329起病例，新增五起死亡病例，累计死例1300起。