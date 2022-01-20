学者：尽管希盟和巫统“官司派”联合夹攻 马国会特别会议料不会直接冲击政府

马国今天召开的国会特别会议，是希盟及巫统主席阿末扎希多番公开施压的结果。学者认为，这次会议不太可能直接冲击依斯迈沙比里政府，他反而可借此观察巫统“官司派”并检视希盟的态度。

马来西亚上个月中发生自2014年以来最严重的水灾，灾情持续三个多星期才逐渐好转。这次大水灾造成至少55人死亡，半数死者是重灾区之一雪兰莪州的居民；大水午夜来袭让民众措手不及，纷纷指责当局没有及时发出洪水预警。政府之后的救援行动也被批评为反应迟缓，许多灾民是靠非政府组织或其他灾民才得以脱困，令首相依斯迈沙比里领导的政府面临巨大舆论压力。

依斯迈沙比里政府被指在防灾和救灾方面双重失守，民间怨声载道、物议沸腾。依斯迈沙比里最终在多方敦促声中决定今天召开国会特别会议，全面商讨水灾问题，包括灾民救援、灾后协调，以及长期管理和防范等各方面的规划，同时向人民解释政府应对这次水灾时所采取的行动及善后等相关事宜。

这次的国会特别会议是在野的希望联盟（希盟），以及巫统主席阿末扎希多番公开呼吁及施压的结果。希盟作为监督政府的反对党阵营，要求在国会辩论针对政府救灾不力的指责理所当然。作为执政党之一的巫统，加上依斯迈沙比里是该党副主席，阿末扎希却也跟着希盟起哄，不免让人联想到目前以他为首的巫统“官司派”，正和以依斯迈沙比里为首的“官职派”内斗。阿末扎希多番要求召开国会特别会议检讨水灾问题，正是想乘机向依斯迈沙比里施压，甚至是“逼宫”。

研究员：巫统“官司派”盼阵营中人取代成为首相

新加坡国际事务学会（研究所）高级研究员胡逸山接受《联合早报》访问时直言，以阿末扎希为首的巫统主流派就是希望让依斯迈沙比里难堪，他们的最终目的，是希望自己阵营中的人能取而代之成为首相。

马国拉曼大学新闻与政治学者刘惟诚也认为，阿末扎希之所以会和希盟异口同声催促首相召开国会特别会议，目的就是要捞取政治资本。

他告诉《联合早报》，尽管这次水灾涉及多个州属，灾民也涵盖各族群，但受影响最大的是半岛东部及西部沿海地区的马来甘榜及马来社群。阿末扎希可能希望透过促使国会召开特别会议讨论水灾课题，来笼络马来选民和灾民的支持，让他们看到巫统及阿末扎希仍是可托付的对象。

“其次是要通过此事对首相和内阁施压，争取巫统基层的支持。现在马国政坛有各种传闻，内阁改组、大选等，阿末扎希可能想借此向依斯迈沙比里施压，甚至是叫嚣，以释放一个信号——如果内阁真要改组，巫统要拿回副首相职位。”

不过，一场国会特别会议是否就能动摇依斯迈沙比里的首相地位和政府，仍有待观察。刘惟诚说，这主要是因为阿末扎希过去一直和依斯迈沙比里唱反调，因此这次和希盟一起施压也不足为奇。

或通过会议观察巫统基层再掂量是否改组内阁

“再说，我们不清楚双方在国会特别会议前是否会政治协商，因此会否对政府造成冲击还是未知数。但根据现有形势来看，这次会议应该不会有太大的‘后座力’，不太可能直接冲击政府。对依斯迈沙比里而言，这何尝不是一个观察巫统‘官司派’和希盟反应的机会。”

刘惟诚指出，尽管依斯迈沙比里驳斥了内阁改组的传闻，但政治无绝对。“他可通过这次国会特别会议来观察巫统基层的反应，再掂量是否改组内阁。”

至于希盟，他指出，希盟已和依斯迈沙比里政府签署政治转型与稳定谅解备忘录，内容包括希盟承诺不会在国会阻拦政府重大法案。换言之，希盟会在国会内给予依斯迈沙比里一定的支持。“因此，这次国会特别会议也能检视希盟对政府的态度。”

胡逸山也认为这次国会特别会议不会对依斯迈沙比里政府有太大影响，主要是因为“人们一开始就没有对这个政府抱有太大希望，所以不管国会辩论结果如何，都不会影响民众的看法”。