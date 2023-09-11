马国议员与学者：睦达不挺团结政府是好事

（吉隆坡综合讯）马来西亚民主联合阵线主席赛沙迪日前宣布不再支持首相安华的团结政府，马国学者与议员认为，这对赛沙迪或团结政府都不是坏事。

政治学者王建民星期一（9月11日）发文告说，赛沙迪的做法对团结政府并非坏事，因为团结政府接下来将不再被一两名国会议员或个别小党绑架。

王建民是民主行动党前国会议员。他说，有了马国民主联合阵线（MUDA，简称睦达）的前车之鉴，马华、国大党或东马国会议员就知道，不能用相同方式迫使安华让步。

人民公正党巴西古当区国会议员哈山卡林星期天（10日）发文告说，睦达成为国会第三势力，与希盟及国盟展开良性竞争，这对睦达或马国都是好事，也有助于推动马国政治往正面发展。

他认为，团结政府失去国会三分之二优势，也能促使安华与国盟等反对党再次签署合作协议。“这种善意姿态将使反对党不再千方百计企图取代团结政府，反而能促进朝野双方支持更具实质意义的改革法案。”

睦达因不满巫统主席阿末扎希在健康思维基金会贪污案无事省释，决定撤回对团结政府的支持，成为反对党。不过，赛沙迪强调，如果团结政府推行改革需要国会三分之二议员支持时，他仍将投支持票。赛沙迪也是柔佛麻坡区国会议员，是睦达唯一的国会议员。

马国国会下议院共有222席。团结政府掌握其中148席，正好是修宪所需的三分之二门槛。赛沙迪撤回支持后，团结政府少了一席，失去三分之二的优势。