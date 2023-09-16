近千人参与国盟集会 要求重新提控阿末扎希

（吉隆坡综合讯）马来西亚在野阵营国民联盟在吉隆坡召集抗议集会，除了要求团结政府及总检察署重新提控副首相兼巫统主席阿末扎希，也要求警方对负责健康思维基金会弊案的两任总检察长和主控官展开调查。

由国盟和非政府组织联合成立的“救国行动秘书处”星期六（9月16日）发起了“拯救马来西亚”集会，抗议总检察署9月4日撤销阿末扎希涉及健康思维基金会弊案而面对的47项贪污罪状。

下午2时左右，大批身穿白衣的国盟支持者与民众从吉隆坡甘榜巴鲁回教堂，走到一公里外的金马警区总部。他们沿途高喊“提控扎希”及“烈火殁兮”（reformati）等口号，国盟和非政府组织领袖也在中途对群众发表演讲。

集会的主要召集人、土著团结党领袖敦费沙称，阿末扎希获无事省释，是因为有人在幕后操纵司法权，帮助他摆脱贪污控状。“我们要拯救马来西亚，国家的法律被操纵了。”

敦费沙曾是巫统布城区部署理主席。他号召集会群众一起到金马警区总部报案，要求警方对阿末扎希案件的相关者展开调查，包括两任总检察长、一名主控官，以及数名证人。

集会召集者提出三诉求

集会召集者也向政府提出三大诉求，即重新提控阿末扎希、恢复总检察署和反贪会的自主权，以及制定对全民公平的法律。敦费沙说，如果阿末扎希没有重新被提控，他们将召集更多抗议集会。

星期六的集会持续了一个多小时，到下午3时30分结束。期间，警方派出很多人员驻守现场，并一度封锁周围路段。

吉隆坡总警长：集会抵触法令 不排除立案调查

吉隆坡总警长阿拉乌丁后来在记者会上说，“拯救马来西亚”集会抵触了《2012年和平集会法令》，不排除将立案调查。他说，警方将仔细研究集会细节，再决定后续行动。

据警方证实，约800人参与了此次集会，共有16人发表演讲，期间并未发生任何不愉快的事故。

另一方面，马国维权组织干净与公平选举联盟（简称净选盟）星期五（15日）晚发表了马来西亚日献词，要求总检察长停止对涉及政治人物的案件申请无事省释，并确保前首相纳吉继续服刑。

净选盟指出，纳吉须为他所犯下的罪行接受审判。“如果有人踩过这条红线，人民将挺身而出，走上街头捍卫国家。”

阿末扎希获判无事省释后，净选盟曾表示怀疑这可能是撤销纳吉所有控状的前奏。