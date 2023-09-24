菲律宾指中国海警船设置浮栅阻菲渔民捕鱼

（马尼拉综合电）菲律宾星期天（9月24日）谴责中国在南中国海有主权争议的海域设置浮栅，阻挡菲律宾渔民前往捕鱼。

菲律宾海岸警卫队发言人塔里拉在社交媒体X发文称，菲海岸警卫队和渔业及水产资源局星期五（22日）执行任务时，发现中国海警船在位于吕宋岛以西240公里处的斯卡伯勒浅滩（中国称为黄岩岛）设置约300米长的浮栅。

他说，菲海岸警卫队和渔业及水产资源局强烈谴责中国海警船这一做法，因为浮栅阻挡菲渔船进入斯卡伯勒浅滩，剥夺了菲渔民的捕鱼权和生计。

虽然菲渔民无法进入斯卡伯勒浅滩，但塔里拉说，他们可以在浮栅以外的海域捕鱼。

塔里拉说，渔民告诉他，每当中国海警船发现有主权争议海域出现大批菲渔船时，就会设置浮栅。

星期五事发时，有约50艘菲渔船在那片海域。他们在那里已经两个星期，捕捞金枪鱼、石斑鱼和红鲷鱼。菲渔业及水产资源局人员当天到那里派发粮食和燃油给他们，让他们可以逗留更久。

塔里拉说，中国海警船当天发出了15次无线电警告，指责菲船只和渔民违反国际法和中国法律。中国海警船意识到菲律宾船上有记者后离开。

他说：“菲海岸警卫队将继续与所有相关政府机关密切合作，应对这些挑战，维护我们的海洋权利并保护我们的领海。”

中国海警汽艇追赶渔船

当天还上演了中国海警汽艇与渔民摩哆舢板追逐躲避的情节，跟随菲渔业及水产资源局船只出海的法新社记者拍下全过程。

被中国海警汽艇追逐的54岁渔民萨塔姆说：“我要去那里捕鱼，我经常这么做。其实他们（中国海警）今天早些时候已驱赶我一次，我只是对他们笑了笑。”

萨塔姆也说，当时中国海警汽艇撞到他的舢板。

41岁渔民德坎波和另两名渔民上星期也尝试进入斯卡伯勒浅滩捕鱼，但被中国海警汽艇驱赶。他说，他们这趟出海已超过一个星期。“我们几乎没有捕到任何鱼，我们可能还得在海上待两个星期。”

其他渔民说，他们过去曾遭到中国海警船追赶和以水炮驱赶，甚至被割断船锚。

菲律宾与中国在南中国海的主权争议最近升温。上个月初，中国海警船以水炮阻拦菲船舰向南沙群岛阿云津礁（中国称仁爱礁）坐滩的废弃军舰运送轮换人员及补给物资，菲律宾提出抗议。

菲政府上星期又指中国破坏菲专属经济区内的珊瑚礁，考虑向国际法院提起诉讼。中国驳斥菲律宾的说法子虚乌有。

菲律宾全国小渔民组织联合会上星期称，2020年以来，菲渔民在西菲律宾海的渔获量减少了七成，因为中国阻止菲渔民在西菲律宾海捕鱼。