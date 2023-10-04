亚细安秘书长：亚细安努力避免缅甸局势恶化

亚细安在缅甸课题上与各方的积极交涉，一定程度上避免事态升级。亚细安秘书长高金洪说，如果没有亚细安的努力，事态肯定比目前严重。

高金洪星期二（10月3日）在尤索夫伊萨东南亚研究院第38届亚细安圆桌会议上发表主旨演讲。他回答与会者提问时指出，亚细安轮值主席国印度尼西亚今年首九个月里，与各方展开了145次联系，加上前两任轮值主席国文莱和柬埔寨的付出，亚细安为帮助缅甸投入了相当多的努力。

“如果没有亚细安发挥帮助缅甸的作用，能想象会是什么样的情况吗？会发生什么事？我相当肯定，情况会比现在更严峻。”

与缅甸有200多公里边境线的老挝，将接任2024年亚细安轮值主席。高金洪说，老挝会怎样与缅甸接触，是各方的关注点。

他重申，五点共识仍然适用，但能否落实得取决于缅甸军政府。亚细安明年也会动员更多资源，为缅甸提供人道主义援助，以及展开更多对话。

比拉哈里：五点共识更多是亚细安国家的愿望

新加坡外交部前常任秘书比拉哈里星期二在同一场活动的最后一场对话会上被问到缅甸课题时指出，亚细安不让缅甸在政治层面出席会议是“糊涂的错误”。他说，显而易见的是，缅甸军政府无意遵守五点共识，因此五点共识更多是亚细安国家的愿望。

缅甸军队2021年2月政变夺权后，缅军领导人同年4月与亚细安达成五点共识，包括同意停止暴力镇压、与相关各方进行建设性对话等，但这些共识完全没有落实。亚细安从2021年10月起不邀请缅甸军政府领袖参加亚细安会议，只邀请缅甸委派非政治代表出席，但缅甸不曾这么做。

比拉哈里认为，如果想改变缅甸军政府的想法，只能与军政府对话，但这条渠道因拒绝军政府参加亚细安会议而被关闭。

他也不赞同亚细安不邀请缅甸政治代表与会的政策，认为那更像是部分亚细安国家的故作姿态，而且这样的姿态无法长时间维持。

他指出，许多亚细安国家的国内政治如今更复杂，要在决策上抵住诱惑不作秀和采取艰难的决定，只会越来越困难。