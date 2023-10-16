印尼法院裁决 为佐科长子扫除参选障碍

印度尼西亚宪法法院裁定，有地方领导经验者即使未满40岁，也能参加正副总统选举。这意味着印尼总统佐科的长子符合资格，有望参选。

宪法法院星期一（10月16日）就七项呼吁放宽正副总统参选资格的请愿书做出裁决。由首席法官安瓦尔领导的九司先是驳回了把正副总统参选年龄门槛从40岁降低至35岁的请愿，但后来审理另一份请愿时裁定，候选人只要通过民选方式担任过议员、市长或省长等职务，就不受最低年龄限制。

九司以五人赞成、四人反对，达成这项裁决。裁决具约束力，选举委员会必须根据裁决修改选举条例，并提呈议会。

裁决的潜在受益人之一是印尼总统佐科的长子吉布兰。这名梭罗市市长被视为潜在总统候选人、现任国防部长普拉博沃的搭档人选。身为大印尼运动党党魁的普拉博沃曾公开邀吉布兰一同参选正副总统。

吉布兰本月刚满36岁，按照原本条例无法成为副总统候选人，但法院星期一的裁决，为他扫除了障碍。

印尼正副总统候选人须在本月19日至25日间提名。吉布兰未就是否参选表态，但外界猜测佐科将支持普拉博沃，并由吉布兰担任普拉博沃的副手。

身为斗争派民主党党员的佐科星期一说，他不会就裁决置评，以免被视为干预司法。他也强调正副总统候选人人选由政党决定。

法院的裁决预计将再次掀起舆论对佐科建立政治王朝的批评。除了吉布兰，佐科的女婿波比是棉兰市市长，幼子卡桑日前加入印尼团结党后，短短几天内接任党魁。

尤索夫伊萨东南亚研究院印尼研究项目客座研究员马德（Made Supriatma）接受《联合早报》访问时说，目前只有普拉博沃阵营对邀请吉布兰组队感兴趣。

马德指出，普拉博沃的两名对手中，雅加达特区前首长阿尼斯已有副手人选；斗争派民主党的甘查尔则需要温和且传统宗教背景的人选担任副手，加上佐科与党的关系紧张，因此甘查尔不太可能与吉布兰搭档。

马德说：“普拉博沃知道，要赢得选举，就必须借助佐科的支持者。循着这个思路，选佐科的儿子为竞选搭档非常合理。”

马德说，如果普拉博沃和吉布兰胜选，吉布兰作为副总统就能成为佐科在政府中的代理，让佐科继续发挥影响力。“问题是这个组合能不能胜选。佐科人气高不假，但选票上印的不会是他的名字。一到选举，批评佐科的政治空间会随之打开，他的不足也会被凸显。”

智库与咨询公司铄翼（Solaris Strategies）国际事务高级分析师穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）认为，对于印尼实现没有政治王朝的民主而言，法院的裁决是一记挫折。

穆斯塔法说：“吉布兰如果成为副总统候选人，就说明新的佐科王朝出现，也可以说，王朝政治在印尼根深蒂固。”