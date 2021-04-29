制定劳资双赢政策 推动行业转型 助企业员工抗疫 王瑞杰获职总颁发最高荣誉奖章

王瑞杰以坚定不移的耐心和信心应对不断演变的医疗保健和经济危机，也明白这场危机将对就业造成深远影响，因此果断地推出五个抗疫预算，支持企业应对疫情的挑战。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰昨天被授予工运最高荣誉、全国职工总会荣誉奖章，以表彰他为工运作出的贡献，以及致力为新加坡人创造良好的就业机会。