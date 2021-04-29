制定劳资双赢政策 推动行业转型 助企业员工抗疫 王瑞杰获职总颁发最高荣誉奖章 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年4月29日 5:00 AM 副总理王瑞杰（中）在全国职工总会秘书长黄志明（左）的陪同下，从职总会长雷家英手中接过荣誉奖章。因冠病疫情，今年的劳动节奖章颁奖礼有部分嘉宾无法到现场，包括一些政府内阁部长也在线上观礼。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 王瑞杰以坚定不移的耐心和信心应对不断演变的医疗保健和经济危机，也明白这场危机将对就业造成深远影响，因此果断地推出五个抗疫预算，支持企业应对疫情的挑战。副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰昨天被授予工运最高荣誉、全国职工总会荣誉奖章，以表彰他为工运作出的贡献，以及致力为新加坡人创造良好的就业机会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王瑞杰 全国职工总会 劳动节奖章 勇敢追梦展现才华 2021“新空下”开放报名 2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛 章程及规则