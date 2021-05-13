育儿短期住屋计划申请激增逾七成 四成成功申请者没挑选单位

国家发展部长李智陞说，建屋局去年收到的申请虽比前年的1370份多，但约有四成的成功申请者没去挑选组屋。这说明不是所有申请者都急需临时住房。

为等候新组屋落成家庭提供临时住房的育儿短期住屋计划去年收到2350份申请，较前年激增逾七成。不过，有四成的成功申请者没去挑选单位。

国家发展部长李智陞前天（5月11日）书面答复议员针对育儿短期住屋计划（Parenthood Provisional Housing Scheme，简称PPHS）的询问时，透露上述数据。

他说，建屋发展局去年推出160个PPHS单位，所收到的申请虽比前年的1370份多，但约有四成的成功申请者没去挑选组屋。这说明不是所有申请者都急需临时住房，一些人也可能有其他住房选项。

据早前的书面答复，去年的申请当中有66％来自已婚夫妇，另有31％来自订婚情侣，其余则是育有孩子的离异或丧偶者。

建屋局是在2013年推出育儿短期住屋计划，让符合条件的家庭在等待新组屋竣工期间，以低于市价的租金暂时向建屋局租房子住。网站资料显示，取决于地点，二房式的租金为400元或500元，三房式则介于600元至900元。

受冠病疫情影响，部分预购组屋工程预计延误长达一年，组屋和私宅转售价也持续上涨。官委议员莎希拉医生和工人党盛港集选区议员蔡庆威等都对PPHS这类住房计划的供需情况表示关注。

李智陞说，PPHS单位的供应有限，而且取决于有多少空置单位可供入住。“建屋局致力于达成更稳定的供应，也为需要临时住房的家庭提供更多选项。同时，建屋局也会酌情为没有其他住房选项者提供临时租赁住房。”

建筑业人手短缺间接影响 申请租赁组屋须等五个月

李智陞在另一则书面答复中也指出，PPHS目前约有110个两房式单位、570个三房式单位和60个四房式单位。

宏茂桥集选区议员娜蒂雅则询及政府是否计划增加公共和临时租赁组屋的供应量，以减少从申请到领取钥匙的等候时间。

李智陞说，申请租赁组屋的等候时间从疫情前的两个月，延长至目前的约五个月。这是因为建筑业面临严重人手短缺，归还给当局的单位需更长时间修缮。

对于一些因医疗状况或其他原因急需住房的申请者，建屋局会加快让他们领取钥匙，去年有约三分之一成功申请到租赁组屋者获得优先配房。

尽管已能分配给新申请者的租赁组屋暂时出现短缺，但李智陞指出，租赁组屋的整体供应量仍足以满足需求。

申请预购组屋方面，已婚子女优先计划（Married Child Priority Scheme，简称MCPS）和多代同购优先计划（Multi-Generation Priority Scheme，简称MGPS）旨在帮助已婚子女与父母同住或住得靠近。

建屋局在去年2月和8月的预购组屋挑选活动中收到约1万2700份MCPS申请，其中4800组申请者受邀订购组屋。同期收到的MGPS申请则有约900份，其中600组受邀订购组屋。两项计划在这期间收到的申请都比2018年和2019年分别收到的多。