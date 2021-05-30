夫不满她提离婚反指出轨 妻：因寂寞甘愿被骗子玩弄

男子不满妻子提离婚，反指妻子出轨，抛夫弃子，岂料妻子否认婚外情，直言因寂寞，甘愿被爱情骗子玩弄。

根据国家法院判词，男方是41岁的公司经理，女方是42岁的中学教师，两人2004年结婚，育有15岁儿子和12岁女儿。妻子在去年8月申请结束18年的婚姻，指丈夫不可理喻的行为让她无法继续同住，并在今年3月获得临时判决，丈夫不满上诉。

审讯中，丈夫否认指控，反指妻子与一名男子出轨，还与另一男子关系不当，因此想抛夫弃子。

妻子反驳说，丈夫不愿解释他与另一女子的关系，婚姻早在2014年破裂，丈夫也疑在2017年曾有婚外情。

妻子说，丈夫口中的第一名男子是她高中好友，为逃避紧张的婚姻关系，自己有时会去对方家中找他诉苦，并过夜一次，睡在沙发上。

至于第二名男子则是一名网络爱情骗子，妻子说两人只在线上聊天，因寂寞而倾诉，享受对方的甜言蜜语和关照，也多次汇钱给对方，明知对方是骗子，但心甘情愿，最后于前年10月报警。

法官认为，妻子在婚姻破裂后认识网友，并在申请离婚后才被丈夫指出轨，也没有实质性证据。法官也指出，丈夫供证时称原谅妻子，还深爱着妻子，承诺付出并想拯救婚姻，还在盘问中承认不相信妻子想抛弃家庭，因此妻子行为不是造成婚姻破裂的原因。

完整报道，请翻阅2021年5月30日的《新明日报》。