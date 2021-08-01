什么是工作与生活和谐？

新成立的群策群力行动联盟提出了人力资源指导、下班后通讯政策模板，以及评估工作场所压力的网络工具等等方案，协助上班族达到工作与生活和谐的目标。

问早报（你来问，我来答）

众所周知，新加坡人工作勤奋。根据人力部的最新统计，全职雇员去年每周平均工作45.4小时。相较而言，根据经济合作与发展组织（OECD）的数据，韩国全职雇员每周平均工作44.4小时。

冠病疫情更是没有缓解这个不平衡的情况。去年，大华银行发表一份研究报告，探讨冠病对亚细安市场所造成的影响，结果发现89％的雇员认为，他们需要延长工作时间才能保住饭碗。

本栏将重点探讨“工作与生活和谐行动联盟” （AfA on WLH），了解它如何帮助人们实现工作与生活和谐的目标，让新加坡越战越勇。

工作与生活的和谐如何定义？

工作与生活和谐行动联盟将工作与生活的和谐定义为一种状态；在这种状态下，个人可以有效地主导工作和个人生活，以便实现各自的目标。

我从事人力资源，希望在我的工作场所实施工作与生活和谐的措施，有什么倡议或资源可供参考？

工作与生活和谐行动联盟正在发展一系列倡议和资源，将在本月通过劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）的网站推出与公众分享。

这包括一份指导企业如何实施工作与生活和谐措施的人力资源资料，以及一份下班后通讯政策的模板，以设定在非工作时间进行工作相关通讯的界限。劳资政合作伙伴和行动联盟的成员将鼓励雇主和雇员采用这些倡议和资源。

工作与生活和谐行动联盟的长期目标是建立雇主与雇员的网络，与他们分享来自行业专家和专业人士推崇的最佳方案，并继续带头努力在本地实现工作与生活的和谐。

点击了解工作与生活和谐行动联盟。

人力部、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会在今年4月推出工作与生活和谐的劳资政标准，列出了推荐的雇佣措施。雇主可以到劳资政公平与良好雇佣联盟的网站（tafep.sg）和人力部的网站（mom.gov.sg），了解如何采纳工作与生活和谐的劳资政标准，以及获取其他实用的相关资源。

我的职场缺乏工作与生活和谐的文化，如何让我的雇主考虑采取工作与生活和谐的措施？

你可以向雇主推荐劳资政公平与良好雇佣联盟的网站。网站中有关于如何实施工作与生活措施的资源，当中包括针对不同行业领域所面对的独特挑战，而提出一些建议与解答。

你也可以建议雇主采纳工作与生活和谐的劳资政标准，或是灵活工作安排的劳资政标准。后者于2017年推出，为雇主和雇员提供更灵活的工作选择，例如选择上、下班的时间。劳资政公平与良好雇佣联盟也提供定期工作坊，以支持雇主采纳这些劳资政标准。

政府是否会强制企业实行工作与生活和谐的政策？

工作与生活的和谐往往因企业而异，而个人在不同的人生阶段可能有不同的追求，所以不存在一刀切的单一方案。劳资政合作伙伴将继续支持，并且鼓励雇主在工作场所实行工作与生活和谐的措施。这包括了与工作与生活和谐行动联盟携手合作，提高大众对工作与生活和谐的了解，及其重要性的认知，并提供资源以指导他们推行这措施。

在今年采纳工作与生活和谐劳资政标准的雇主，将能免费使用人力资源评估工具。该工具可以帮助企业评估人力资源流程的成熟度，识别良机以更好支持业务和员工的需求。由于数量有限，该工具将以先到先得的制度分配。

我要如何识别我的雇员是否有压力？需要注意哪些常见的迹象？

你可以考虑使用人力部于今年3月推出的职场身心健康线上评估工具iWorkHealth来识别工作场所的压力来源。雇员进行自我作答并提交答案后，应用会生成一份个人报告，以及一份匿名总报告给雇主。这个免费的评估工具的问题概括业务需求、奖励、职场文化和人际关系等压力来源。

雇主可以通过阅读总报告，或浏览iWorkHealth网站（iworkhealth.gov.sg），了解雇员的主要压力来源，并学习如何管理工作场所的各种压力因素。人力部鼓励雇主在使用评估工具的同时，也可定期与雇员交流，并且利用从职场文化调查中所获得的讯息，更深一层地了解雇员的心理状况。

人力部也与劳资政合作伙伴携手在去年11月推出职场心理健康劳资政指导原则，协助雇主打造有利于雇员的心理健康的工作场所。

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欲知更多关于新加坡群策群力行动联盟信息，请浏览www.sg查询。

【本文由文化、社区及青年部呈献】