李总理：缓和大流行对社会和经济影响 战略伙伴可继续支持亚细安疫后复苏

缓和冠病疫情在社会与经济方面对亚细安各国人民带来的影响,是今年亚细安峰会的关键主题,李显龙总理欢迎亚细安长期合作对话伙伴为本区域眼下及后疫情阶段复苏提供支持。他强调,亚细安必须维持和发展这类战略伙伴关系。

为期三天的亚细安峰会和系列峰会昨天结束。除了缅甸因军方领袖敏昂莱没受邀而缺席会议,亚细安其余九个成员国通过视讯方式,与八个对话伙伴进行了一系列的讨论。

李总理昨天(10月28日)傍晚在个人面簿贴文总结三天会议时,也向文莱表示祝贺。他说:“文莱在这个充满挑战的一年中成功完成主席国任期,新加坡期待和即将上任的柬埔寨与其他亚细安领导人紧密合作,在未来一年进一步加强亚细安核心与团结。”

我国今年8月从泰国手中接过印度对话协调国棒子,李总理昨天以联合主席身份,和印度总理莫迪一同主持了亚细安—印度峰会。亚细安和印度明年庆祝建立对话关系30周年,其中一个纪念方式就是将明年定为“亚细安—印度友谊年”。

李总理在峰会开场白中说,亚细安欢迎印度通过智慧城市网络和永续发展研究与对话中心这两个机制,支持这个区域的智慧城市和可持续发展,亚细安也希望和印度合作,在网络安全领域建立政策、运营和技术的能力。

此外,亚细安也期待和印度一起应对气候变化和环境问题,这包括新印两国明年初透过东亚峰会框架,共同举办两场关于海洋污染和非法捕捞的研讨会,以及探索在跨境烟霾、废物管理和循环经济领域的长期合作。

李总理说:“亚细安和印度在亚细安三大共同体都开展了多方面合作,接下来双方还有很多可以合作的项目。”

亚细安三大共同体是指亚细安政治—安全共同体、亚细安经济共同体,以及亚细安社会—文化共同体。

李总理代表亚细安各成员国发言时,也阐述了印度与亚细安下来还可携手合作的地方,例如应对冠病疫情影响、维护基于规则的多边贸易体系,以及确保南中国海和平安全稳定、航行与飞行自由。

他指出,亚细安欢迎印度从今年10月起恢复安全及有效的冠病疫苗出口,包括提供给冠病疫苗全球获取机制(COVAX);亚细安也重视印度在不断发展的国际架构中,通过亚细安主导的机制继续支持亚细安的核心地位。

借助印度技术和创业环境 亚细安可扩大金融贸易举措

李总理也说,亚细安和印度都是全球供应链的主要参与者,必须确保贸易和投资持续流动,同时加强供应链的连通性和韧性。双方也应加大对《亚细安—印度货物贸易协定》的检讨力度,把握这个实现贸易自由化和减少企业准入障碍的重要机会。

谈到缅甸问题时,李总理说他希望印度能够支持亚细安的五点共识,包括向缅甸人民提供人道主义援助。“在此我们也对印度捐赠医疗物品表示欢迎。”

此外,亚细安可借助印度充满活力的技术和创业环境,来扩大促进金融和贸易的实际举措;新加坡和印度也可以通过新颖的创新方式,继续深化双方的战略伙伴关系。

他说:“印度在全球医药供应链中发挥着关键作用,新加坡作为具备强大冷链物流能力的航空与转运枢纽,则可以作为东南亚及以外地区,印度疫苗的有效转运点。”

出席峰会的印度总理莫迪强调了印度和亚细安的友好关系。他说,尽管冠病大流行带来诸多挑战,但亚细安和印度的友谊却在逆境中更上一层楼。

他指出,亚细安的团结及在区域中的核心地位一直是印度关切的优先事项,而这体现在印度的“东向行动政策”(Act East Policy)及 “区域同安共荣”(Security and Growth for All in the Region,SAGAR)政策之中。