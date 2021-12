出席国会特权委员会听证会 辣玉莎：毕丹星要我把事情带进坟墓

辣玉莎在听证会上透露党领导人授意她继续说谎。这与工人党前天记者会对事件的陈述有出入。毕丹星当时说,在得知事情真相后,他决定先给辣玉莎一些空间向家人坦白,但辣玉莎再次出席国会时,必须向国会交代真相。

就在工人党领导星期四(12月2日)召开记者会说明辣玉莎撒谎事件时,国会特权委员会也召开了听证会。刚辞去盛港集选区议席的辣玉莎在供证中称,包括秘书长毕丹星在内的工人党领导层起初建议她隐瞒到底,“把事情带进坟墓”。

调查辣玉莎在国会承认撒谎一事的国会特权委员会上个月29日召开首次会议,并于本月2日和3日对包括辣玉莎在内的四人进行听证。另外三名供证的是辣玉莎的秘书助理、国会助理和一名工人党志愿者。委员会昨晚(3日)发布28页的调查报告披露,工人党领导层早在8月,也就是辣玉莎第一次在国会撒谎后,便授意她继续撒谎。辣玉莎供证时说,她8月7日便通知秘书长毕丹星,她四天前在国会的发言不属实。

8日,她与毕丹星、党主席林瑞莲和副主席费沙会面,告知他们她无法为自己在国会的发言提供凭据。报告指出,他们告诉辣玉莎,最好的做法是继续她原有的论述,无论是否被追究,都无须澄清。

辣玉莎同一天通过短信告诉秘书助理和党志愿者,党领导认为最好的做法是“把事情带进坟墓”(take the information to the grave)。

辣玉莎10月4日再次出席国会。报告指,毕丹星3日来到辣玉莎家中。他不但没有要求她在国会澄清事实,还告诉她如果继续采用8月在国会的说辞,他“不会对辣玉莎作任何审判”。

这与工人党前天在记者会对事件的陈述有出入。毕丹星当时说,在得知事情真相后,由于辣玉莎未告诉家人自己遭性侵的遭遇,考虑到她的经历和当时的精神状况,便决定给辣玉莎一些空间向家人坦白,而辣玉莎再次出席国会时必须向国会交代真相。

辣玉莎在10月4日的国会再次坚持自己所说属实,并被政府要求透露更多详情。她过后和毕丹星、林瑞莲在毕丹星的国会办公室碰头,讨论下来的应对。报告指,这两名工人党领导都没有问辣玉莎为何再次撒谎,也没有示意她在国会澄清事实。

警方同月发电邮给辣玉莎,要求她协助调查。即使到了这个时候,毕丹星和林瑞莲仍指示辣玉莎不要理会警方的要求,因为她在国会以外不享有特权。

直至10月12日,毕丹星和林瑞莲才认为事情将一直被追究。他们与辣玉莎讨论后,决定她应坦白真相。党领导也告诉辣玉莎,她不会面对纪律处分。

辣玉莎11月1日于国会承认撒谎,事件交由国会特权委员会审理,工人党则在隔天宣布组织纪律委员会调查此事。纪律委员会由毕丹星、林瑞莲和费沙组成,而这三人恰恰是当初建议她无须对国会坦白的党领导。

对于工人党组织纪律委员会,辣玉莎在供证中说她感到惊讶和意外。她告诉特权委员会,如果党领导要求她10月就向国会据实以告,或是协助警方调查,她一定照办。之所以没这么做,是因为她认为党领导言下之意是她应该继续撒谎。

辣玉莎和党领导围绕她退党一事的说法也有出入。毕丹星前天在记者会上说,委员会告诉辣玉莎,如果她不主动辞职,将被革除党籍。

然而,辣玉莎对特权委员会说,毕丹星和林瑞莲上个月29日与她见面时建议她退党,因为“这是为了她好,而且她不再获得盛港集选区其他议员的支持”。