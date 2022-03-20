校际运动会21日起恢复 学校集会以千人为顶限

教育部受询时说，校际运动会所有的29项体育项目将恢复赛事。除了橄榄球以七对七的形式比赛，其余体育项目按原有形式进行训练。

随着安全管理措施简化，全国校际运动会在明天（3月21日）开学的第二学段恢复赛事。更多学校也陆续恢复团体运动和课外活动，校内活动的人数顶限可配合全国方针增加。

学校已收到安全管理措施更新后的通知。集会人数以1000人为顶限，若超过1000人，人数不能超过场地容量顶限的50％，这意味着学校能更灵活地安排周会和大型活动。

同样的，进行课外活动时，校方可选择不按区错开学生。不过，需摘下口罩进行的活动如歌唱、乐器演奏等仍要求学生之间保持一米安全距离，或组与组之间保持一米距离，视活动性质而定。

教育部受询时说，校际运动会所有的29项体育项目将恢复赛事。除了橄榄球以七对七的形式比赛，其余体育项目按原有形式进行训练。

一些项目不进行全国赛

已接种冠病疫苗或近期确诊后康复的学生可以参加比赛。未接种或不适合接种的学生在特定情况下能参赛。例如：12岁以下的学生能参与不超过5人的运动。

由于今年的赛季较短，一些体育项目不进行全国赛，只按校区制定赛程，确切的运动还在敲定。当局今年也考虑做出一些调整，如增加休息时段、缩短赛事时间等，协助学生适应比赛步伐。学校已陆续从本月15日起开始训练。

根据新加坡体育理事会指导方针，团队运动的人数顶限为30人，包括教练和裁判在内，所有参与者必须完成冠病疫苗接种。橄榄球的原有比赛形式是每队15人。

校际运动会网站资料显示，开幕礼定下个月7日在淡滨尼天地举行。部分运动自2020年已暂停校际比赛。去年，12项恢复校际比赛的项目包括保龄球、“三对三”排球以及藤球这类队员人数少的项目。

负责水球队的欧南中学体育教师邓逸凡受访时指出，水球队的赛事定下个月8日至18日举行。“学生都很期待，但两年没有参赛经验，学校也无法跨校举行友谊赛，我想学生须要加紧磨炼，进入备战的状态。”

准许补习和增益中心跨中心调派工作人员

另外，配合工作场所安全管理措施，当局已准许补习和增益中心跨中心调派工作人员。教育部日前向补习中心发出通知，但当局仍鼓励中心让学生保持一米安全距离，或维持五人一组的形式。每堂课结束后，应预留至少15分钟才开始下一堂课，以便为课室消毒。

补习中心EduFirst负责人钟慧贤受访时说，安全措施简化后，可让业者更灵活地安排班次与人手，但中心目前仍维持每班不超过10人，不会增加人数。

“现在的问题是，时不时有老师确诊冠病，一确诊就放假七天，人手相当吃紧。绝大多数学生都选择上实体课，不少学生和家人都有确诊的经历，加上已接种，感觉他们不像疫情初期那么紧张。以前，家长知道有人确诊，就会让孩子停课。”

教育部也提醒补习中心须继续做足所需的安全措施，包括留意出现症状的学生，避免学生聚集等。