一周来连日高温天气 一场大雨为狮城解暑

星期三（7月20日）早晨的一场大雨，将过去一周的炎热驱散。在酷暑难耐的一周内，滨海堤坝的气温监测站一度监测到35.8摄氏度的高温，是本月截至20日的最高温。

为防暑降温，许多民众这几天纷纷涌入购物中心及图书馆享受免费冷气；消暑饮品的销量更是猛增，需求比平日多出二至五成。

星期二（19日）的午餐时间，武吉士街商圈有不少民众撑阳伞、戴帽子或携带小型电扇抗暑。记者观察到交通灯旁的饮品店，短短10分钟就卖出23杯冷饮。白沙浮商业城外也有不少人手拿冰淇淋和冷饮坐在喷水池旁纳凉，进入商场避暑的人流明显增多。

在四马路拥有三家分行的红马参茸海味发行经理蔡水炎（52岁）说，天气酷热偶有阵雨，许多顾客上门购买凉茶、中国薏仁和菊花等草药煲汤，以降火祛湿。“生意比平时多出20%，也有上班族购买各式冲剂以备不时之需。”

雅柏熟食中心售卖煎蕊冰品的老板娘高翠玲（42岁）说，高温天气让摊位的生意大好，一天可以卖出300多碗煎蕊，比平时多了100碗。

来自捷克的奥尔加（Olga，44岁，医生）与丈夫带着两名子女到我国度假。她说：“新加坡风景优美，可就是太热了，我们刚刚在乌敏岛玩时还有大树可以遮荫，现在打算直奔圣淘沙海洋馆吹冷气。”

曾姓家庭主妇（68岁）因为家里没有冷气，就约朋友到购物中心吹冷气。“最近在家中热得一直流汗，时不时就要换衣服。我的女儿没上班时也会去图书馆找资料进修，顺便凉快一下。”

气象署：这两周雷阵雨多 气温或超过34摄氏度

新加坡气象署回答《联合早报》询问时说，全岛虽然连日高温，但目前还不算受到热浪侵袭。接下来两周预料会出现更多雷阵雨天气，但气温仍可能超过34摄氏度。

气象署发言人说，过去几天新加坡和周边地区干燥温暖，主要是有大量干燥空气，从印度洋向东飘至位于赤道的东南亚上空。由于大气情况趋稳，云层较少形成，导致本地出现干热的天气。

根据气象署最新数据，7月17日下午4时的最高平均气温为35.8摄氏度，晚上10时的最低平均温度则为29.3摄氏度，是本月截至20日的最高温。据本报了解，35.8摄氏度的气温是在滨海湾堤坝的气温监测站录得。

发言人说，虽然这几天气温相对较高，但未到形成热浪的条件，除非是全岛气温监测站的平均最高温，一连三天录得35摄氏度以上，以及每天平均气温至少29摄氏度以上。

然而，发言人提到，如果受到厄尔尼诺现象或印度洋正偶极（Positive Indian Ocean Dipole）事件的强烈冲击，本地将更易遭到热浪袭击。过往记录显示，新加坡每10年平均会出现一至两次热浪。

公众可上气象署网站或环境局网站，也可下载myENV应用，查询每天的天气预报。