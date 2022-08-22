我国积极吸引顶尖国际人才 业者商会招聘公司乐观其成

新加坡在培养本地人才的同时也要积极吸引国际人才，受访的业者、商会和招聘公司都认为这个消息令人鼓舞，并希望这会减少聘请人才的困难。

李显龙总理星期天（8月21日）晚发表国庆群众大会演说，现在是人才对一个国家是否成功至关重要的时代，所以世界各国都在努力吸引顶尖人才。

大华银行对此表示欢迎，因为这可以为我国培育本地人才打下坚实的基础。集团人力资源主管唐自强受访时强调，公司非常保护和培养新加坡核心，但金融科技的迅速崛起使得数据分析、人工智能和区块链等领域的人才需求猛增，目前本地的人才库还无法完全供应。

他说，也是唯一的新加坡银行将科技中心设在我国。

“从海外吸引金融科技尖端人才，不仅可以在短期内弥补这方面的差距，更重要的是让我们受益于‘乘数效应’，每个外来的专才都能培训和培养一批可以带领我们在未来前进的本地人才。”

新加坡美国商会：亲商之余有利本地员工

中国生物股份有限公司和英诺医药集团（Innova Medical Group）副总裁兼亚太区负责人师郡徽也认为李总理的讲话令人鼓舞。他说，新加坡政府言出必行，所以很期待这方面的具体计划。

“新加坡国小人少，各方面的人才都不足。培养本地人才很重要，但也必须有人‘教’，所以引入国际顶尖的人才就犹如引进一位老师，让他来教导本地人。”

新加坡美国商会会长雷闲闲博士受访时说，李总理发出的信息亲商之余，也有利本地员工。从销售量而言，新加坡确实很小，但潜力很大。国际人才能到其他国家去，但他们选择新加坡，因为新加坡的品牌让企业安心地发展业务。

“新加坡在这个区域扮演的重要角色，新加坡有好的发展就会带动东南亚。东南亚取得良好的发展也对新加坡有益。这是良性循环。虽然还不知政府会有什么宣布，也不知‘顶尖’的定义是什么，但我们成员企业都致力于在本地和外来人才之前取得平衡。”

据跨国招聘公司华德士（Robert Walters）新加坡经理蒙蒂·苏贾纳尼（Monty Sujanani）观察，我国面临的情况是技能鸿沟（skills gap）不断扩大，且本地也缺乏人才。

蒙蒂认为，政治稳定、具吸引力的税率、良好的教育系统等因素让新加坡在吸引专业人才方面持续具吸引力。目前本地需求较高的人才来自人工智能、机器学习、数据科学、网络安全等需要特殊科技技能的领域。同时，这个趋势也延伸到科技公司以外的生物医药科学和制药等领域。

新加坡金融科技协会：科技人才短缺是首要挑战

蒙蒂说，随着新加坡开放边境和加速聘请人才，一些措施能让我们更好地吸引外国人才。例如：人力部今年宣布推出的互补专才评估框架（COMPASS），让我国在吸引外国人才方面更透明。我国也可考虑把早前宣布推出的科技准证（Tech.Pass）扩大至其他领域，如生物医学。

新加坡金融科技协会会长泰亚比（Shadab Taiyabi）受访时说，工程、编码（coding）和风险管理等需要技术技能领域的人才在金融科技领域的需求也相当高。金融科技协会的成员公司越来越难招聘这方面的人才，科技人才的短缺也是这些公司面临的首要挑战。

泰亚比说，金融科技领域在吸引顶尖人才方面面临的其他挑战包括目前正在尝试数码化的金融机构构成的挑战，以及数码银行等新进场的业者。此外，金融科技领域经历步伐非常快的环境，还得应付业务的模糊性和变化。

泰亚比认为李总理国庆群众大会演说及时且清楚表明新加坡继续欢迎顶尖人才。新加坡金融科技协会也会继续与政府机构合作，为政策制定提供意见。

“在金融科技领域本身，公司也有机会通过学习和发展计划吸引人才。”