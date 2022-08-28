黄循财：稳定繁荣团结非理所当然 年轻人应同担责任

黄循财呼吁出席活动的学生：“不要提出了改变的要求，然后说应该由别人来完成你想看到的事。相反的，想想你能怎么当个活跃公民，参与塑造新加坡的未来。”

年轻一代不可把国家的稳定、繁荣和团结视为理所当然，而应该担起共同责任，无畏无惧地开创更美好的未来。

副总理兼财政部长黄循财星期五（8月26日）晚上在新加坡国立大学学生政治协会主办的肯特岗部长论坛上致辞时说，要落实一系列促进社会平等的方案，须靠整体社会的付出和努力。

黄循财呼吁出席活动的学生：“不要提出了改变的要求，然后说应该由别人来完成你想看到的事。相反的，想想你能怎么当个活跃公民，参与塑造新加坡的未来。”

先辈为后代留下了稳定、繁荣、团结的新加坡，这一代人应珍惜。黄循财说：“改善新加坡，让新加坡更好是我们的共同责任。让我们无畏无惧地塑造更好的未来，尽自己的一分力，一同谱写新加坡故事的下一章。”

黄循财概述世界局势时说，世界正经历巨大的转捩点。除了后冠病世界的新常态，乌克兰战争也从能源、粮食、肥料供应等方面影响全球秩序，进一步加剧中美两国之间的紧绷关系和互不信任。

大国之间的误判和闪失可能使局势升温，事态急转直下。黄循财提醒，我国必须对外部环境可能出现的变化做好心理准备。

不过他也说，新加坡人无须感到失措，因为新加坡独立57年的岁月里，向来必须应对外部挑战。作为没有天然资源的岛国，新加坡只能自食其力。

“新加坡这57年取得了不少建树。因此我们应该从这57年一同走过的道路上汲取信心和力量，迎向未来，有信心在即使是充满不确定、诡谲和纷乱的世界里也能继续过上好日子。”

另一方面，数码经济、绿色经济和可持续发展领域也创造了可以把握的机遇。

黄循财说，新加坡能提供的价值，便是当区域和世界的枢纽，政府也正通过樟宜机场第五搭客大厦和大士港口等项目为我国增值。

把握机遇的同时，也要确保社会的每个成员都能共享这些机遇和新加坡增长的果实，而不是只限少数人能获得好处。

黄循财也鼓励年轻一代勇敢走出国门，多了解东南亚、中国和印度等区域国家的文化、环境和经商之道，才能确保“谈到新加坡的枢纽角色时，能为各家企业提出切实的价值提案（value proposition）”。

本届肯特岗部长论坛以实体方式进行，包括国大师生和校友在内的约350人出席活动，黄循财也接受现场提问。