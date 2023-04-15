新一波冠病疫情 五旬男四度染疫

这波疫情中逾30％的冠病病例属于再感染，有家庭医生透露，近期诊所病患有三分之一属第三次感染者，甚至出现一中年男被诊断四度染疫。

本地近一个月出现新一波的冠病疫情，卫生部指出，每日确诊病例从上个月的1400起，明显增加至上周的4000起，逾30％的病患属于再感染。

Chua Medical Clinic and Surgery的蔡源吉医生接受《新明日报》访问时说，诊所平均每天出现五起确诊病例，其中两起属于再感染者。

蔡源吉综合他在这波疫情中的观察指出，约三分之一的确诊病患属于第一次感染，三分之一属于二度感染，另三分之一属于三度感染，甚至有病患出现四度感染的情况。

蔡源吉说，这名50多岁的中年男经求医后被确诊，属于四度感染，诊所要求他下星期复诊进行抽血检测，进一步检查身体情况。

专家：患者多曾感染 症状比过去轻许多

苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈（Alex Cook）副教授接受《新明日报》访问时说，目前大多数冠病患者都曾感染过病毒，或多次接种了疫苗。确诊病患的感染症状要比过去要轻许多。

据蔡源吉医生观察，诊所接待的冠病患者里面，大约三分之一症状轻微，三分之一为中度，另有约三分之一属于严重情况，需要口服冠病药物。

伊丽莎白诺维娜专科中心Rophi Clinic传染病专科顾问医生梁浩楠受访时指出，抗体会随时间的推移而减弱，自然感染的抗体也是如此。因为病毒利用机制演变，确保能继续通过人体感染寄生。这导致人们出现反复感染。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授受访时也说，随时间推移，从未被感染的人数越来越少，新病例数量也可能会下降。卫生部官方数据就显示，4月第一周的周病例比上一周要少。

完整报道，请翻阅2023年4月15日的《新明日报》。