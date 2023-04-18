巴士车长搞错直通关卡 乘客诉：没护照心惊胆战

男子搭170号巴士回家，岂料车长“盲目”尾随同事的巴士，竟一路开到兀兰关卡。男子身上没护照，一路提心吊胆，折腾45分钟才回到家。

事主黄少雄（46岁，看护）向《新明日报》申诉，他4月14日傍晚6时30分在阿尔柏王园（King Albert Park）地铁站外的巴士站乘搭170号巴士，要搭回兀兰中心路（Woodlands Centre Road）第25座组屋，岂料巴士没有按路线行驶。

他说，巴士原本会经过兀兰火车关卡的巴士站后，再到兀兰中心路第25座组屋，最后才到兀兰关卡。“巴士当天经过克兰芝地铁站对面的巴士站后，就开始‘换’路线，直接就开往兀兰关卡高架桥（Woodlands Crossing），直达关卡。”

黄少雄察觉后，立即按车铃，巴士却没有停下，他一路被载到兀兰关卡。

由于身上没带护照，黄少雄一路提心吊胆，担心触法。

“我平时回家只花约40分钟，一般晚上7点15分就能到家。结果，当天折腾下来，晚上8点才回到家，让我疲惫不堪。”

他指出，巴士不该突然换路线，造成他和其他乘客不便。“若有任何路线更改，应该提早通知乘客才对。”

车长“盲目”尾随同事巴士 新捷运道歉

新捷运客户体验与企业联络副总裁（特级）陈贵珍回复《新明日报》询问时透露，驾驶170号的巴士车长因误跟170X号巴士，而该巴士路线已被更改，因此错过了两个巴士站。

“给受影响的乘客带来不便和困扰，我们深表歉意。事后，我们已采取必要行动，确保巴士车长不再发生类似事件。”

对此，黄少雄说，向新捷运巴士公司反馈后，对方确实道歉，但他不打算接受。

完整报道，请翻阅2023年4月18日的《新明日报》。