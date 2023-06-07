李智陞：实现净零城市 政商民间须紧密合作

实现全球净零排放目标，建设净零城市是当务之急。国家发展部长李智陞说，要推动净零城市发展，政府须和私人企业与人民紧密合作，并有明确的政治意愿，动员人们支持气候行动。

李智陞星期三（6月7日）在淡马锡主办的生态繁荣周活动上致辞时说，城市在应对气候变化方面扮演着重要角色，目前全球的二氧化碳排放，超过七成来自城市。与此同时，城市仍在持续发展中，联合国预测到2050年，每三人当中就有两人居住在城市，城市人口将增加约25亿人。

随着城市化进程加速，能源和基础建设的需求只会日益增加。要拉平城市发展所导致的碳排放曲线、在本世纪中叶实现净零排放的目标，必须建设净零城市（net-zero city）。

“要建成净零城市，各个公共机构的目标和行动必须协调一致，不能孤军奋战。同时，我们也要和私人领域及民众紧密合作，动员行业做出改变。”

除此之外，他也说，各级要有明确的政治意愿，以及推动人们支持气候行动的能力，因为住在净零城市意味着生活的各方各面都要做出调整。

绿化能源来源 是打造净零城市关键

打造净零城市的关键之一，是要绿化能源来源。新加坡正采纳更环保的能源来源，如天然气、太阳能、区域电网和新型低碳能源，如氢气。

李智陞说，我国在扩大太阳能容量方面取得良好进展，即使土地有限，我们多年来将城市改造成创新太阳能部署的实验室。除了在组屋天台安装太阳能板，我国也于登格蓄水池设浮动太阳能厂，一些建筑也在外墙上部署太阳能板来抵消部分能耗。

未来城市典范 助测试可持续发展方案

除了绿色能源，我国也在探讨如何让市镇和建筑更持久。例如，裕廊湖区作为市中心以外最大的混合用途商业区，将打造成可持续发展的未来城市典范，也可用于测试各种城市的可持续发展方案。

“这些区域范围的项目让我们把政府、发展商、设施管理者等聚集在一起，并在真实世界的条件下展示、测试和改善新科技与解决方案。通过这些试验，我们能找到最理想的一套解决方案，以实现我们的净零目标。”

他指出，建设净零城市固然重要，但我们不能忽略必须建造能适应气候变化的城市。这对于像新加坡这样容易受到海平面上升影响的低矮岛屿来说，尤其关键。政府目前也在测试各种海岸线防护解决方案，以探讨是否适合在本地落实，包括以自然为本的解决方案，如复育红树林。

李智陞：各领域目标一致 落实净零城市

李智陞在炉边对话会上也说，在应对气候变化方面，我们应秉持现实主义的态度，同时乐观坚信这是我们能够也必须实现的目标。同时切记，要落实净零城市，需要各领域保持目标一致才能做到。

例如，2021年推出的新加坡绿色发展蓝图动员社会各领域，如政府机构、企业和人民，一起为实现净零排放目标尽力。

“我们必须改变生活方式，做出艰难的变化，才能推动整个城市、整个国家，达到净零排放的目标。同时，我们也要调动资源，以适应挑战。”

他也说，要实现气候目标，单靠政府的力量是不够的，必须和企业紧密合作。以建筑环境为例，政府为建筑推行更高的碳排放目标，同时和发展商等合作，激励他们朝这一目标往前迈进。