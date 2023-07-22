《小小拇指》赛出水平 儿歌表演变身灯光秀

儿歌表演摇身变成一场难忘的灯光秀，把几个故事拼凑成有趣的儿歌，今年的《小小拇指》华语儿歌创作表演比赛更有看头，水准也更高！

比赛今年迈入第八个年头，以“我的幼儿园”、“走出户外”和“环保”为主题。今年的报名比去年更加踊跃，一共有235份参赛作品，比去年多了50份。今年也延续去年的赛制，分初赛和决赛，由评审选取14份作品进入决赛。

来自职总优儿学府循环路大牌82号幼儿园一组师生的作品《图书角》，以生动的表演和朗朗上口的旋律备受评审青睐，获得冠军。

负责老师高萌受访时说：“我喜欢把书本里面有趣的点抓出来讲给他们听，学生们也从中发现乐趣。当时我在写儿歌时就是从图书角找寻灵感，把每一本书的亮点结合在一起。”

新跃社科大学学前华文教育学士课程，以及学前方向教育专业硕士课程主任陈如意副教授是本次评审之一。她在讲评第一名作品《图书角》时说：“图书馆（给人）的印象是枯燥乏味的，它（儿歌）却赋予了生命力。”

儿歌表演创意满分

获得第二名的是新榜鹅路6号职总幼儿学府幼乐园的作品《影子朋友》。表演时，学生和老师们通过黑暗的环境和五彩斑斓的影子，让全场大大小小的观众惊叹不已。负责老师周怡彤说，通过平日的互动观察，她发觉孩子们踏出户外时对光影很感兴趣，“所以才结合孩子们喜欢的影子和幕布，把光影搬到台上来”。

陈如意副教授给今年的儿歌比赛非常高的评价。她说：“这次儿歌的创造力更丰富，作品的水平也比以往更高。从他们的表演中，看得到他们的全情投入。而且，今年的题材也非常新颖和多元化，结合音乐、快板和念诵，儿歌水平有显著的提高。这个比赛让本地的儿歌水平提高，也为创作属于本地文化的儿歌提供了一个机会。”

另一名评审、职总优儿学府母语课程总监林美莲博士说：“今年的舞台表演很新颖，入围的儿歌整体上有很大的进步。以往入围的儿歌会经过建议修改，但今年的作品却一字不改就直接入围。我希望未来能看到更多突破，让不同年级的孩子一起表演儿歌。”

7月29日网上重播比赛

为让更多人观赏今年的精彩儿歌表演，7月29日（星期六）下午2时，比赛将以脸书直播的方式在“拇指家族”和《小小拇指》的脸书专页播出。

《小小拇指》也将陆续刊登所有进入决赛的儿歌作品。

《小小拇指》是新报业媒体旗下的学生刊物之一，面向幼稚园学生。这份刊物获得李光耀双语基金支持，免费分发给3万多名幼稚园一年级和二年级的学生。