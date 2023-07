新加坡驻英国最高专员林传权反驳一篇指我国贪污调查局无法独立的《经济学人》文章,强调贪污调查局进行调查无须总理批准,也从未有过总理阻止当局调查任何人。

英国《经济学人》星期四(7月27日)针对人民行动党政治风波,刊登了一篇题为“一连串的丑闻让新加坡政府落于下风”(A slew of scandals puts Singapore’s government on the back foot)的专栏文章。

文章提到内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生因莱道路黑白洋房事件,受贪污调查局调查,并指出,贪污调查局向总理报告并由总理任命局长,因此无法完全独立。