组屋区不再分成不成熟 一文看懂新组屋分类

从2024年下半年开始，新组屋项目将改变分类法，不再分成熟或非成熟组屋区，而是改成以标准（Standard）、优选（Plus）和黄金（Prime）地段划分。

李显龙总理星期天（8月20日）在国庆群众大会上作出这项宣布时说，新框架将大大改变建屋发展局出售组屋的方式，但现有组屋和已预购的组屋不会受到影响。

新分类法对购屋者会有什么影响？这三种类别又有什么区别？

为什么要改变分类法？

建屋局自1992年以来，根据土地供应情况，把全国划分为成熟和非成熟组屋区。非成熟区有更多土地可供发展成组屋；成熟区的土地则有限。

成熟组屋区通常地理位置更适中、交通便利，设施也比较多，因此更受欢迎，价格也更高。非成熟组屋区距离市中心较远，虽然地理位置和便利程度较不理想，但价格更实惠。

目前15个成熟组屋区包括宏茂桥、大巴窑和女皇镇；12个非成熟组屋区则涵盖裕廊东、兀兰和榜鹅。

成熟与非成熟市镇的界限越来越模糊

不过，随着可供兴建新市镇和组屋区的大片未开发土地减少，以及成熟与非成熟市镇之间的界限开始变得模糊，目前的框架已不再适用。

李总理说，在巴耶利峇空军基地迁至樟宜、腾出地段重新发展之前，登加将是最后一个开发的新镇。空军基地要等到2030年以后才开始迁移。

这意味着更多新组屋将在现有组屋区内或附近兴建，由于地点会比较适中，价格自然会较高。

与此同时，所谓的“非成熟组屋区”如今也日渐发达，没有想象中的“简陋”，甚至有些项目比成熟区的更受欢迎，显示购屋者注重的是项目的具体特点，而不是成熟或非成熟的标签。

政府固然可以通过提供购屋津贴，协助中低收入家庭负担组屋，不过地点较优越的组屋项目仍会遇到问题。

组屋定价过高或过低的两难

建屋局若提高这类组屋的定价，虽能缓和需求，但多数家庭将无法负担，导致住户不够多元化。定价过低的话，更多家庭买得起，但也会加剧“彩票效应”（lottery effect），因为更多家庭会尝试申购，导致最终失望而归的人大大增加，这是不公平的。

为此，政府将推出津贴更多的“优选地段组屋”（Plus projects）类别，这同时附带更严格的售屋限制。

靠近地铁站或市镇中心的预购组屋项目，申购率往往很高。以宏茂桥Central Weave为例，372个五房式和三代同堂单位，共吸引超过6500户家庭申请，即每个单位有17组申购者。（谢智扬摄）

什么是优选地段组屋？

优选地段组屋指的是在各区较优越的地点推出的新组屋，例如靠近地铁站和市镇中心。

位于勿洛市镇的碧湾（Bayshore）是其中一个可能推出优选组屋的地点。碧湾除了会有两个新地铁站（汤申—东海岸线的碧湾站和勿洛南站），区内也有实乞纳民众俱乐部和东海岸公园等设施，接下来还会增建新的购物中心。

碧湾因为靠近地铁站和民众俱乐部等设施，地点较优越，未来可能会有优选地段组屋。（谢智扬摄）

优选地段组屋的概念和现有的黄金地段组屋模式相似，即通过严格的售屋条件和落实津贴回收（subsidy recovery），确保这类高需求的组屋，价格维持在合理范围。

政府2021年10月宣布推出黄金地段组屋模式，首个项目是惹兰勿刹地铁站旁的梧槽预购组屋。

标准、优选、黄金地段——有何区别？

简单来说，组屋的地理位置越好，合格买家可享有的津贴就越多，但相应的售屋条件会更严格。这可以缓和地段优越的组屋价格，让更多家庭有能力购买。

未来，大多数组屋仍属于标准地段项目。公众所熟悉的现有预购组屋限制，比如五年的最低居住年限和转售组屋买家不设收入顶限等，都是购买预购组屋的“标准限制”。这些限制都将适用于标准地段组屋。

这会影响抽中组屋的机会吗？

目前，部分群体申购预购组屋时，抽签机制和配额取决于组屋位于成熟或非成熟区。随着类别改变，抽签机制预计将出现变化。

例如，首次购屋者目前申购组屋时有至少两次抽中机会，如果连续两次申请不到非成熟市镇预购组屋，可获得多一次抽中机会。

在配额方面，在成熟区推出的预购组屋二房式灵活单位至五房式单位中，目前有至少95％保留给首次申购的家庭；非成熟区保留给首购家庭的是至少85％的三房式单位，以及至少95％的四房式或更大单位。保留给首次申购的非年长单身者的二房式灵活单位配额则是65％。

抽签和配额政策是否会有变化，还须等政府接下来的宣布。

单身人士可以申购优选组屋吗？

年满35岁的单身者若要购买新组屋，目前只可申购非成熟区的二房式灵活单位，也无法购买黄金地段组屋。

如果是离异或丧偶的家长，并育有18岁或以下的孩子，则能申购非成熟区的三房式新组屋。

新分类实施后，首次购屋的单身人士的选项更多。在预购组屋方面，可申购标准、优选和黄金地段任何项目的二房式灵活单位。

他们也能在转售组屋市场，购买除了三代同堂单位以外的标准或优选地段组屋，或是黄金地段的二房式组屋。

为了让单身者有自己的家，政府多年来不断改善相关房屋政策，包括：

1991年：推出单身新加坡公民购屋计划，让35岁及以上单身者在指定地点，购买三房式或更小型的转售组屋单位

1998年：公积金购屋津贴扩大至单身人士

2013年：单身人士可直接向建屋局，购买二房式预购组屋

2022年：在非成熟市镇，非年长单身者的二房式灵活单位配额，从50%提高至65%

2023年：首次购屋的单身者若购买四房式或较小型单位，公积金购屋津贴从2万5000元增加到4万元

李总理说，越来越多新加坡人选择单身，他们也希望拥有自己的住房和更多购屋选项。“我们听到了你们的心声。”