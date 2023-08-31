幼儿园女教师涉虐童被控 15家长提三诉求

幼儿园女教师涉虐童被控，至少13名家长上门讨说法，15家长过后发表联合声明，向校方提出三大诉求，包括让校长立即引咎辞职。

《新明日报》连日报道，馨乐园幼儿园接连爆出女教师粗暴对待孩童事件，脸书和WhatsApp群组星期一（8月28日）开始疯传多段兀兰坊馨乐园幼儿园分行女教师虐待孩童的视频，包括对男童压头灌水、用书本打臀部以及掐女童脸颊，甚至强行让她躺在地上，逼她喝水。

视频曝光后，涉事的新加坡籍前女教师林敏（译音）被逮捕，星期三（30日）面对抵触儿童与青少年法令的控状，如今被还押在心理卫生学院。

星期三下午，有至少13名涉事班级学生的家长赶到兀兰坊馨乐园幼儿园，想找校长讨说法。

不愿具名的多个家长受访说，他们提出三大诉求，包括希望现任校长立即引咎辞职、希望学校能够退回一个月约700元的学费，以及所有还未参加的假期与延展项目的活动费用。

一名女家长指出，学校也应该承担起孩子们之后或需做心理辅导的相关费用，为这起恶劣事件负起责任。

家长们透露，他们发现孩子们近日都更具攻击性，还曾说出视频里涉事女老师说出的“我会打你”等话语。

另一名女家长则说，除了涉事的班级外，其他班级的家长也十分关心此事。

“若要马上更换幼儿园是很困难的，很多家长都还在等待幼儿园的下一步行动，才决定接下来要怎么做。”

家长苦等两小时



家长们苦等两小时，仍见不到校长，打算后天再上门。

一名男家长透露，他们从星期三下午1时许就来到幼儿园，想找校长讨个说法，却只有一名来自总部的负责人与他们谈话，还将他们留在教室里等待足足两小时。

“他们没有与我们进行对话，只是不断说还在调查，说校长有其他事务缠身，让我们迟迟等不到人。”

另一名女家长则说，不少家长都是特意请假，并将孩子安排在家中后才能到学校来。

她也透露，因一直找不到校长讨不到说法，他们将会在星期六（9月2日）再次上门。

受访家长也称，没接到校方通知此事和道歉。

家长们也指出，校方之前在回复媒体时说，已经将此事告知涉事学生的家长们，并指有的家长已经接受道歉。然而，星期三来讨说法的家长们，却是直到网上视频疯传才得知此事，他们并没有收到校方的通知和道歉，而且是家长们步步追踪才得知。

完整报道，请翻阅2023年8月31日的《新明日报》。