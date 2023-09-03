总统大选带旺 全岛掀黄梨热

全岛掀“黄梨热”，尚达曼支持者全岛扫货，有业者每天卖出至少1000个黄梨，比往年农历七月要再多上两倍。

超过270万名选民星期五（9月1日）投出手中神圣的一票，选出我国第九位总统——尚达曼。尚达曼的竞选标志是黄梨，因此不少支持者购买黄梨送尚达曼以示支持，全岛也烧起“黄梨热”，其中销量最好的属尚达曼服务了22年的达曼裕廊一带。

达曼裕廊巴刹与熟食中心小贩代表张文俊（54岁）透露，该巴刹有两个水果摊，但投票日与开票夜几乎“黄梨难求”，支持者须从其他渠道如超市，或从其他地区购买黄梨。张文俊本身则是从勿洛住家购买黄梨带到达曼裕廊。“（当时）要买黄梨的话，就要去外面找，达曼裕廊肯定没有了。”

全岛经营20多家连锁水果摊的“Singapore Durian Boy”负责人陈东山（38岁）告诉《新明日报》记者，一般农历七月黄梨销量会增加约一倍，今年竞选期间的销量则比农历期间高出两倍，平均每天卖出超过1000个黄梨。

裕廊、宏茂桥、义顺和勿洛是黄梨畅销区，他相信除了农历七月祭拜之外，不少人是买来支持尚达曼的。“他们一般会要求黄梨的叶子要像一朵花一样散开，用来拜拜的人要求可能更多。所以我们会跟供应商说，尽量给我们叶子美一点的黄梨。”

“Durian Boy”有来自菲律宾、马来西亚和越南的黄梨，陈东山透露，这个期间所有国家的黄梨销量都不错。

位于马林百列中心第82座的“Fruits Express Delivery”负责人李重麟（35岁）也发现，9月的黄梨销量比平时农历七月要多出10％到15％。

现在，台湾黄梨缺货，菲律宾黄梨于冷静日（8月31日）售罄，目前马来西亚砂拉越黄梨销量也不错。

李重麟也关注总统竞选，“电视上看到很多黄梨都是砂拉越黄梨，所以我们相信今年黄梨销量比较好是和总统选举有关”。

不过，张文俊和商家们都预计，随着总统选举的结束，黄梨销量将慢慢回落到平时的水平。

完整报道，请翻阅2023年9月3日的《新明日报》。