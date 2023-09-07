【早知】伊蚊一吻可夺命 骨痛热症病毒轮流当老大？

我们生活在新加坡这个热带国家，注定一辈子都必须与蚊子为伍。

可别小看这蚊子，被它一叮还真有可能要人命。提到“伊蚊”和“骨痛热症”，大家应该再熟悉不过，但未必充分了解这个病毒。骨痛热症病毒分几个类型？一个人一生最多可能感染几次骨痛热症？第二次得病是否会比较严重？

本地目前骨痛热症情况有多严重？

截至星期三（9月6日）下午3时，本地今年累计通报了6288起骨痛热症病例。今年上半年，有两人因为感染骨痛热症而病逝。

相较于过去几年的情况，今年的病例其实不算多。过去五年里，2020年和2022年的情况较严重，2020年有3万5266起病例，32人死亡；去年共3万2255起病例，19人死亡。

目前为止，今年一周最多新增279起病例，去年的高峰则是一周1567起新病例。

今年的病例虽然没有去年多，但是根据国家环境局星期三发出的文告，过去两个月来，本地骨痛热症病毒类型开始转变，原本以第三型病毒占多数，现则以第一型病毒为主。这意味着，骨痛热症病例可能会在几个月后激增。

不同病毒类型换当“老大”？

骨痛热症病毒分四个类型——第一型、第二型、第三型和第四型。

过去五年，每一两年就会换一个不同的病毒类型当“老大”。2019年以第二型病毒为主；2020年第二型病毒仍占多数，但是比率开始下降，第三型逐渐增加；2021年过渡至以第三型病毒为主；2022年则继续是第三型。

到了今年6月，情况开始逆转，由第一型病毒引发的病例，已远远超过第三型。7月，第一型病毒病例占所有骨痛热症病例的55％，第三型病毒病例仅占17％。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授接受《联合早报》访问时说，最有可能导致病毒类型转换的原因，包括某个之前不盛行的病毒类型出现了变异毒株，以及公众对原本盛行的病毒类型产生了群体免疫。

他认为，第一型病毒如今占多数，“可能是因为最近出现了第一型病毒的变异毒株，使得它传播速度更快，或能够避开人体的交叉免疫保护系统。又或是因为那些较易受感染的人，都已经感染过第三型病毒”。

第二次感染是不是比较严重？

一个人只会被某一型的骨痛热症病毒感染一次，也就是说，一个人一生中最多可能感染骨痛热症四次。一般上，第二次感染，病情会是最严重的。

传染病专家梁浩楠医生说：“第一次通常会比较轻微，第二次严重一点，第三和第四次不一定。”

以一个曾经感染第二型骨痛热症病毒的人来说，若再次被带有同一型病毒的蚊子叮咬，他不会出现任何症状。若是感染了另一型病毒，那病情可能会比第一次受感染时严重。

淡马亚解释，这是因为第一次受感染后，身体会产生抗体，但当遇到不同类型的病毒时，这个抗体可能不足以完全消灭这第二种病毒，反而引发免疫系统过度反应。

梁浩楠说，到了第三和第四次被感染，体内的抗体可以起交叉保护和中和新病毒的作用，所以情况不会那么糟。但是他警告，若病患年事已高，八九十岁才感染第三或第四次骨痛热症，还是有相当的风险，所以小心防蚊仍是重要的。

蚊子最爱叮谁？

身边有些人仿佛一块吸蚊磁铁，只要有他们作伴，蚊子就会远离自己，往“磁铁”飞扑过去。

根据美国洛克菲勒大学去年公布的一项研究，一个人对蚊子是否具有吸引力，与他皮肤分泌的脂肪酸有关。

研究显示，分泌较多羧酸（carboxylic acid） 的人更容易吸引埃及伊蚊。羧酸存在于皮脂中，附着于人们皮肤上的细菌，会通过分解羧酸来产生独特的体味。参与研究的人当中，最受蚊子喜爱的研究对象，对埃及伊蚊的吸引力，比不受喜爱的研究对象高出100倍。

根据《纽约时报》报道，美国著名非盈利医疗中心克利夫兰诊所（Cleveland Clinic）的急诊医生巴佐利指出，蚊子似乎更喜欢O型血的人，但研究人员尚未证实其中原因。

该怎么防蚊？

要防蚊可从两方面着手，首先须避免蚊子滋生，再者是预防被蚊子叮咬。

环境局呼吁公众保持警惕，每星期检查住家避免积水，包括拨松泥土、倒掉花盆底座的积水、把水桶倒过来放置、经常更换花瓶里的水，以及保持屋檐排水槽畅通，并在里头投放灭蚊药。

防止被蚊子叮咬的三大步骤包括在屋内阴暗角落喷洒杀虫剂、经常涂抹驱蚊液，以及身着长袖上衣和长裤。

