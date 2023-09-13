家事司法法院明年起大幅简化离婚司法程序

家事司法法院2024年首季起大幅度简化办理离婚事宜的流程，包括统一和限制提交的宣誓书数量，旨在减少案件的拖延、复杂性和各造的对抗性，并使用通俗易懂的法庭术语。

家事司法法院全面检讨2014年家事司法条例后，星期三（9月13日）在新加坡律师公会举行的第六届家庭研讨会上发文告，宣布明年首季新的家事司法法院条例生效。

新条例生效后，原有的逾1000项条文大幅减至不超过800项。

除了扩大离婚申请的简化程序（Simplified Track），把法定分居也包括在内，家事司法法院届时将规定各造以“摘要”（Summary）取代事实和立场文件。

家事司法法院成立于2014年，由高庭家事部门、家事法庭和青少年法庭组成，同年推出的“2014年家事司法条例”，监管家事司法法院所有诉讼程序和惯例。

国会今年5月三读通过的家事司法改革法案，通过一系列改革，让家事司法程序更简洁有效，包括修订2014年家事司法条例。

文告说，这项修改符合“检讨和加强家事司法制改革委员会”的报告建议，也与司法机构致力于加强诉诸司法途径的愿景一致。

修订条例分成三卷

修订条例分成三卷，包括家事司法（一般）条例、家事司法（遗嘱认证和其他事项）条例，以及家事司法（防止骚扰）条例。

根据新条例，只要双方就离婚或法定分居达成共识，即使尚未谈妥附属事项（包括生活费、婚姻资产分配和抚养权等），也可以使用简化程序。这将使双方能够在无争议的基础上加快申请程序，尽快获得解除婚姻有关的庭令，然后专注于附属事项。

新条例根据2021年法庭条例简化法庭术语，让公众更容易理解，比如把“反诉”简化为“交叉申请”。

不论是通过原诉申请，还是通过传票（Summons）提出申请，新条例将统一各造提交的宣誓书数量，限申请人和应答人各只能提交一份支持宣誓书，随后再安排聆讯。未经法院许可，各造不可提交更多宣誓书。

新条例也规定各造提交一份具约束力、列出各方立场的摘要。如果出现任何课题，双方必须根据这份摘要参考相关宣誓证据，以支持自己的立场。法院可将这些参考资料，当成当事人支持其立场的最佳证据。

家事司法法院首席法官王少凌说，新的家事司法条例展现法院致力于采纳治疗式司法（therapeutic justice）模式，以治愈创伤，帮助涉案家庭找到出路。

“未必要以对抗方式解决家庭纠纷，即使须要打官司，也应以解决方案为重点。通过修订新条例，我们正协调流程，使家庭能够更好地获得治疗式司法。”

王少凌法官劝男女离婚时 务必照顾孩子的感受

王少凌（图）指出，在家事诉讼中，法律规定孩子的权益高过各造的需求和权利。如果孩子的福利至关重要，岂能容许家长有损害孩子利益的行为，就因为他们有情绪问题、身处恶劣情况？（通讯及新闻部提供）

放下过去，重塑未来。

两周后将卸下家事司法法院首席法官职务的王少凌，星期三在家庭研讨会上致辞时，劝勉婚姻触礁的男女离婚时，务必照顾到孩子的感受。

她说，男女方可以离婚，但必须尽量合作，以家长身份继续履行对孩子的抚养义务。

如果各造大打官司、关系极其恶劣，就不会想到原谅和继续前行，而这类对抗式诉讼也将削弱法院多年来推行治愈创伤的治疗式司法服务的宗旨。

她指出，在家事诉讼中，法律规定孩子的权益高过各造的需求和权利。如果孩子的福利至关重要，岂能容许家长有损害孩子利益的行为，就因为他们有情绪问题、身处恶劣情况？

“但我们都很有同理心，知道他们在这艰难时刻所面对的挑战，所以有支援他们的治疗式介入计划。”

王少凌过去审理家事案件时，目睹孩子因父母的斗争而身心受损，对此表示非常关注。

“孩子不该承受这样的负担。我告诉他们，他们的角色是孩子，应该有个正常童年。”

有一次，她在处理一起家事案件时，问一个男生，如何跟妈妈共度时光？

男孩说：“我读宣誓书，也帮妈妈修改她的宣誓书，因为她的英文不太好。”

王少凌感叹，孩子如此深入阅读涉及父母冲突和恶劣关系内容的法庭文件，这怎能保护孩子的福利？

她也对资产分配显得小器和过分斤斤计较的男女方表示失望，提到她曾花20个月审理一起临时离婚令的申请，因为该案的宣誓书“不少过41份”。

王少凌指出，家长的冲突会伤害孩子，法院须竭力让各造远离对抗式的诉讼方式，帮助他们看到孩子真正的需要，而家事律师也应劝诫当事人不要斤斤计较或提呈大量宣誓书。

家事司法法院首席法官王少凌将卸任

王少凌也是上诉审判庭法官，担任家事司法法院首席法官已六年，将在本月底卸任，由10月1日起受委为高庭法官的司法委员郑慧慧接任。

临别之际，王少凌向从事家事工作的专业人士致以无限敬意，“因为家事司法的工作对你们的要求很多——耐心、毅力、同理心、特殊技能，以及一颗善良之心”。