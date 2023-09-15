护理协调员受培训 助年长慢性病患管理病情

国立健保集团综合诊疗所培训专职护理协调员，协助400多名慢性病患者管理病情，获得显著成效。

国立健保集团综合诊疗所星期五（9月15日）正式推出社区关怀护理计划 （RELATE），在医疗团队、护理协调员和社区服务中心的协同下，加强管理和照顾有社会心理问题和缺少家庭支持的复杂患者。

逾400名有多重慢性病和缺乏家庭支持的患者受益

自2020年9月此计划开始试行以来，已有400多名有多种长期慢性病并缺乏家庭支持的患者从中受益。他们多数患有失智症、糖尿病等病症，面临的困难包括认知障碍、经常跌倒、营养不良、无法按时吃药等。

参与计划的病患平均年龄69.2岁。在加入社区关怀护理计划半年后，他们当中近一半到综合诊所就诊的次数有所减少，能够准时吃药的情况也增加10%，并有两成患者不必再去急诊科和专科门诊治疗。同时，超过三分之二的糖尿病患病情得到改善。

国立健保集团加冷综合诊疗所主管张慧莹医生说，随着我国老龄化情况加剧，越来越多有多重慢性疾病和医疗需求的独居年长者面临被孤立的问题。“但是，他们不仅病情需要妥善的照顾，还可能缺钱、缺少陪伴等情况。”

所有在这计划下的护理协调员都必须接受半年培训，培训内容包括慢性病管理、心理疏导沟通技巧等，让他们在专业医疗团队、社区服务中心与病患之间架起信息沟通桥梁，也确保病患的病情得到切实的管理，例如保证病患实际执行注射、服药等必要医嘱。

可减少患者回访次数 降低病情恶化引起并发症概率

护理协调员及早发现并协助解决各类问题，可以减少患者回访综合诊疗所的次数，以及出现病情恶化引起并发症的概率。

护理协调员吴子慧（27岁）受访时说：“通常医生会将病患转介给我们做一个很全面的评估，了解他们在管理慢性病上面对的困难，还有他们的家庭情况、有没有财务问题、心理健康状态和行动能力等等。”

吴子慧举例说，有失智症的病人如果没有办法按时吃药，会通过协调员转介给日间托管中心，那里有专人负责照顾他们，确保他们准时准点吃药。