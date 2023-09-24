乌敏岛旧虾池填土促红树林自然生长 环评：有益未来生态

乌敏岛南岸的双溪榴梿池将展开红树林修复计划，三个旧虾池中有两个须填土，以促进红树林自然生长。根据环评，填土工程对现有红树林的影响微不足道，只有少数长在池塘内的红树苗可能受影响，国家公园局将在动工前尽可能将它们移栽。

环境影响评估报告上星期四（9月21日）在公园局网站上发布，公众可最迟在10月20日提出反馈。

虾池2000年代废弃后 水位过高不利红树林自然再生

根据报告，双溪榴梿池（Sungei Durian）有三个废弃虾池，总面积约为5.76公顷，相当于八个足球场。这里曾是一片红树林，上世纪90年代初被砍伐以让位给养虾场。虽然这些虾池在2000年代初已被废弃，但池内水位过高、不利红树林自然再生。红树至今只在池塘边缘、水位较低的土堤上生长。

《联合早报》去年10月报道，公园局将采用红树林生态修复（Ecological Mangrove Restoration，简称EMR）技术，修复这片红树林。预计到2026年，约8000棵红树将自然再生。

EMR通过了解地势情况和改善自然环境条件，让红树林只需少量人工干预就可再生。相较于种植红树苗的传统做法，EMR是基于大自然的解决方案，可打造物种多样性更高的红树林栖息地。修复后的红树林生态系统预计会有丰富的动植物生态，进而惠及和支持附近的沿海栖息地。

报告：恢复红树林栖息地 益处高于失去海床负面影响

环评报告指出，只要采取缓解措施，工程对水动力、生物形态、水质、水下噪声，以及水产养殖和娱乐设施，预计不会产生重大影响。

虾池内现有的软沉积物（soft-sediment）海床被评估为具有中等生态价值，部分原因是昔日养虾业所造成的干扰，以致这个栖息地具保育意义的动植物相对少。

报告说，长远来看，恢复一个生物多样性丰富的红树林栖息地所带来的益处，高于失去价值较低的软沉积物海床所造成的短期负面影响。

除了在池塘填土，工程还包括改善双溪榴梿池的水文（hydrology，指水的变化流动等）和水动力，以及增设公共设施，如下车点和停车场、脚踏车停车架，以及信息板等，提供更好的游览体验。

为建造教育景点 须清除一成栖息地植被

报告也提到，双溪榴梿池日后将作为教育景点，展示红树林的恢复进展，当局因此计划建造一个亭子和两个观景台，让公众有更好的观景体验。

为建造上述设施，一些植被须清除，但清除面积不到栖息地的10％。

工程预计2024年动工，计划于2026年完成。环评报告中也制定了应对潜在环境影响的缓解措施，这些措施是环境监测和管理计划的一部分，将在施工期间实施。

例如，施工团队动工前应与植物专家合作，明确标出具保护价值的区域和植物，以及由植物专家评估受影响植物可否移栽。砍伐任何树木或清除任何植被前，也应事先检查。这个工作应由生态学家规划和监督。