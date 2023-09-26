黄循财：较富裕者应帮扶同胞及培养行善文化

我国社会许多人的成功，很大程度是归功于新加坡的稳定和机遇处处的制度。较富裕者因此有责任尽自己的一分力量，帮助扶持同胞，这不仅仅是通过税收和转移支付来实现，而是要进一步培养行善和回馈社会的文化。

副总理兼财政部长黄循财星期二（9月26日）在新加坡经济学会年度晚宴上发表主旨演讲，强调没有人能够独自成功。只有作为一个社会取得共同成功，才是真正的成功。

他说，社会最顶层的20%贡献最多税收，可以理解他们有时会觉得政府为他们做得不够。

“但他们的税务负担已经显著低于他们在大多数其他城市所须支付的。他们缴付相对较低的税务，却在新加坡享受许多福利。一个清洁、绿色、井然有序和稳定的社会；极佳的公共基础设施；高质量学府和高等教育机构，且学费获得高度补贴；以及有充分的机会取得成功。”

黄循财指出，时不时会有一些人误把成就完全归功于自己的努力。“但我们必须记得，我们成功的很大一部分原因归功于我们所生活的社会。是因为我们在一个能让我们茁壮成长并取得优异成就的新加坡体制中运作。”

由政府机构处理 永比不上社区支持所能给予爱心

因此，较富裕者有责任帮扶同胞，其中一部分通过税收和转移支付来实现。但如果所有事都通过财政体系来做，不仅是富人，中等阶层也会承担很高税收。黄循财说：“越来越多的事情将由政府机构处理，这永远比不上社区支持所能给予的爱心和个人关怀。”

他因此强调应更努力加强我国行善和回馈社会的文化。“这必须是我国体制不可或缺的部分，以及我们社会契约的关键特征，即个人有机会创造和积累财富，但部分财富应再循环，重新投资到社会中，为他人扩大机会。”

较富裕者的贡献不限于捐款 也可支持所关切事物

黄循财强调，较富裕者所能做的贡献也不仅限于财务捐款。他们可以支持他们深感关切的事物，并与政府合作推动能带来积极改变的社会计划。

新加坡社会顶层20%的家庭中，三口之家的月入接近2万元。这意味着我国高收入者在全球排名前5%，一些甚至可能是前1%。