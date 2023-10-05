积极推动可持续发展 至少35酒店争取国际认证

截至今年8月，本地有至少35家酒店在可持续发展方面已经获得或正在积极争取国际认证。这些酒店的客房约占本地客房总数的四分之一。

其中，滨海湾金沙酒店、富丽敦海湾酒店和富丽敦酒店等，已获得全球可持续旅游业理事会（Global Sustainable Tourism Council，简称GSTC）的认证。GSTC是为全球旅游业者制定永续旅游标准的最高单位。

金沙客房系统记录入住退房数据 优化空调照明和插座用电量

滨海湾金沙酒店是在今年2月获得这项认证。这家酒店的可持续发展执行董事梅丽迪丝（Meridith Beaujean）说，酒店的可持续发展指导委员会每个季度会召开会议，审查和批准可持续发展措施。“酒店的最新措施是装置客房控制系统，通过记录客人入住和退房的数据，优化空调、照明、窗帘控制和电源插座的用电量。”

她说，滨海湾金沙酒店相信可持续发展可以与优质体验并存。自2012年以来，酒店已经将碳足迹减少了超过50%。

新加坡旅游局和新加坡酒店协会去年3月推出“酒店业可持续发展蓝图”（Hotel Sustainability Roadmap），其中一个目标是让酒店业者从今年起追踪碳排放量，并在2030年之前落实减排，争取实现2050年达到净零排放的目标。

三酒店一商场试行专利技术 食物垃圾变可再用产品

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期四（10月5日）出席酒店业可持续发展会议与市集。她致辞时说，酒店业可持续发展蓝图取得了一些进展，一些公司正积极试验和采纳创新的可持续解决方案。

在未来经济委员会生活风格组合的跨行业试点项目中，新加坡安达仕酒店、新加坡君悦大酒店、滨海湾金沙酒店，以及购物中心长堤坊等零售商一同参与试行一种专利技术，将食物垃圾转化为可再用的产品。

为了表彰酒店业者对可持续措施的倡导，刘燕玲在会上向48家酒店颁发新加坡酒店可持续发展奖。酒店协会今年也提升和更新了得奖标准，以确保酒店业的可持续发展与全球标准一致。

君乐皇府酒店是得奖者之一，它正在积极争取GSTC认证。这家酒店的营销与传播经理周雅思说：“酒店内的客房都安装了吊扇，还配备了温度传感器，客人离开房间15分钟后，电源会自动关闭。”

君乐皇府酒店的总经理林淑珍也说：“真正重要的是改变员工的观念，在员工入职培训中，我们会介绍酒店在可持续发展方面的措施。”

为了推进绿色发展，酒店协会在活动上发布酒店可持续手册。手册的内容包括本地和国际最佳实践和案例研究、最新的可持续趋势和解决方案，以及有关各种政府拨款和援助的信息。