160名教师家长参与《小小拇指》手工纸偶工作坊

近100名学前教育教师和60名家长出席《小小拇指》手工纸偶制作工作坊，了解如何用日常生活中触手可及的简单材料，激发孩童的想象力；在故事叙述和良性互动中，可增进师生和亲子关系，让孩子在社交中变得更自信。

新报业媒体属下的学前儿童刊物《小小拇指》星期六（10月7日）在报业中心礼堂举办两场着重学前教育的手工工作坊，布偶剧团“五根手指计划”成员在现场和学前教育教师和幼儿家长在互动中，完成许多即兴手工作品。

第一场名为《“纸”想说故事》的工作坊一开始利用报纸，让学前华文教育工作者在短时间内即兴制作出蛇、孔雀、怪兽等动物，并询问他们关于各自作品的细节，如重量、呼吸、动作、声音。

接着，教师两两组队，用更多样的工具，包括彩纸、牛皮纸、胶带、剪刀、马克笔等，在20分钟的时间里制作出更精美完整的纸偶作品。

在互动环节中，教师通过故事接龙，围绕作品描绘故事，交流如何在日常教学工作中，激发孩童的想象力，并鼓励他们锻炼动手能力。

从事学前教育事业长达20年的王倩（47岁）受访时说：“今天参与工作坊收获良多，很喜欢与幼教老师交流的氛围，而且本来以为是聆听讲解为主，没想到是同行一起动手实践，大家都很有童心。”

兴致勃勃地做了一条彩色毛毛虫的陈静静（29岁）认为，制作手工纸偶是普及双语教育的好媒介。她受访时说：“这个活动很有创意，希望可以把动手做纸偶的理念融入到幼儿园的课堂中，启发小朋友的想象力。”

陈静静说，不管制作的是现实里存在的，还是孩子想象中的生物，都能让他们天马行空地联想，无拘无束地表达，从而为他们建立自信心。

下午进行的《“纸”想做只偶》工作坊则面对幼儿家长，在同样的趣味纸偶制作活动中，团队通过情景事例和家长分享如何与孩子有效沟通，促进亲子互动和亲密度。

布偶剧团“五根手指计划”创始人谢坤良（27岁）在第二场工作坊提及与孩子沟通的技巧时说：“我们通常会鼓励孩子保持正向的心态和话语习惯，但是当孩童遇到不如意时，会表现出不开心或急躁等情绪也是很正常的。”

谢坤良说，除了语言交流，家长的眼神和表情都传递着孩子可以捕捉到的信息。“孩子虽然年纪小，但是对亲人的情绪变化比想象中敏感，安抚、认可和引导很重要。”

曹翠群（51岁）带着正在上幼儿园的儿子陈文轩（六岁）一同参加工作坊。陈文轩不仅做出了一只鹅，还给鹅妈妈筑起了一个装满蛋的小窝。

曹翠群说：“我想通过这样的方式，培养孩子的创造力，也让他多多接触华文，因为纸偶比单纯的汉字更容易引起孩子的兴趣。”