伊蚊绝育试验计划扩大 伊蚊和骨痛热症病例减少

国家环境局的伊蚊绝育试验计划所覆盖家庭数目增加一倍，有效阻止了伊蚊繁殖，抑制骨痛热症的传播，至今已有超过100万名居民受益。

环境局2022/23财年的年度及可持续发展报告显示，伊蚊绝育试验计划（Project Wolbachia）覆盖的家庭数量过去一年从16万个翻倍至35万2000个，相等于本地家庭总数的约四分之一，受益居民超过100万人。

那些已实行伊蚊绝育试验计划至少一年的地区，伊蚊数量大幅减少，减幅可高达98%，而骨痛热症病例减少幅度也可高达88%。

去年，当局接获的骨痛热症病例通报共有3万2173起。环境局网站资料显示，今年首九个月，本地有7403起病例，数量明显减少。

10月首个星期，骨痛热症病例有220起，比之前三个星期的每星期超过300起来得少。

科学园通道（Science Park Drive）和客纳街（Club Street）这两个黑区的骨痛热症传播速度快，分别有107起和97起病例。大巴窑1A巷和永康路（Eng Kong Road）则分别有186起和60起病例，有病毒持续传播的迹象。

环境局年报指出，第一型病毒（Den-1）病例自今年6月起增加，取代第三型病毒成为本地的主要骨痛热症病毒。

由于第一型病毒病例数量上升，加上伊蚊数量仍然很多，骨痛热症病例或继续处在高位至年底。厄尔尼诺现象（El Nino）出现，接下来数月的气温会较高，可能加剧骨痛热症的传播情况。当局呼吁公众提高警惕，防止蚊子滋生。

国家环境局释放带有沃尔巴克氏菌的雄性伊蚊，它们和传播骨痛热症病毒的雌性伊蚊交配后产下的卵不会孵化，有助于抑制伊蚊数量。（档案照片）

伊蚊绝育试验计划始于2016年，环境局在不同地区定期释放带有沃尔巴克氏菌的雄性伊蚊。带菌雄蚊和传播骨痛热症病毒的雌性伊蚊交配后产下的卵不会孵化，有助于抑制伊蚊数量。

该计划自2022年7月起扩大至勿洛北、勿洛水池路、油池、芽笼、后港、榜鹅、盛港和兀兰，当局也借此更深入了解在不同地区以科技手段打击骨痛热症传播的效果。

环境局说将继续同商业伙伴合作开发方案，来加快培育带有沃尔巴克氏菌（Wolbachia）的雄性伊蚊，及更大量释放这些带菌伊蚊。当局也将继续检讨沃尔巴克氏菌科技，优化计划的部署，和以具成本效益的方式，在未来几年内扩展这一计划。

今年截至9月中，环境局展开了约59万1000次稽查行动，发现约1万3700个蚊子滋生处。骨痛热症黑区内的伊蚊滋生处有68%在住家内，公共区域和建筑工地则分别占29%和1%。

当局共采取了约5200次执法行动来对付蚊子滋生处的屋主和业主，并对建筑工地发出了73张停工令，以及将54个屡犯的承包商控上法庭。