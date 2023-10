12周量身定制护理计划 助骨关节炎病患缓解疼痛

骨关节炎患者不仅饱受剧烈疼痛所困扰、生活与工作大受影响,所导致的社会成本也巨大。本地医院从五年前开始为膝盖骨关节炎患者推出的12周量身定制减痛计划,成效显著。



骨关节炎是由于骨头周围的软骨等组织不断磨损,结果导致患者出现疼痛、肿胀和僵硬等症状。膝盖是人类赖以行走的重要关节,而且长时间支撑着身体重量,因此较易受伤或磨损。骨关节炎不可医治逆转,只能控制症状。



数据显示,本地人口中多达11%患有膝盖骨关节炎,估计年长者群中高达40%。一项调查发现,本地同膝盖骨关节炎相关的医疗花费及所造成的旷工和效率损失超过10亿元。



为缓解这个问题,国立健保集团(NHG)2018年开始与社区医疗伙伴展开合作,为陈笃生医院和邱德拔医院的膝盖骨关节炎病患量身制定12周的复健减痛疗程。

集各专家多方协调 为病患提供身心治疗

这项计划称为“骨科与伙伴保健专家护理协作模式”(Collaborative Model of Care between Orthopaedics and Allied Healthcare Professionals,简称CONNACT)。此计划通过结合骨科医生、物理治疗师、饮食与营养学家,以及心理学家与社工的多方面协作,共同为病患提供身心治疗。

经过试行以及评估与调整后,集团2021年与圣路加乐龄关怀(St Luke’s Eldercare)合作,推出加强版计划(CONNACT Plus)。加强版着重在病患接受治疗时照顾他们的身心健康协调,并善用科技与社区合作打造更良好的康复环境。完成计划的病患可选择继续复健,或报名参加相关社区活动。



负责这项计划的兀兰医疗集团矫形外科顾问医生陈奕嘉说,约170名病患完成了减痛疗程,其中74.4%反映疼痛症状有所缓解、61.5%的日常作息获得改善;此外,须做膝盖置换手术的风险也下降了36%。

国立健保集团接下来准备在中区和北区与更多社区护理业者合作采用CONNACT Plus,让更多骨关节炎病患受益。