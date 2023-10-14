洗肾病人可在中心接受血栓治疗 节省费用和时间

洗肾病人若因血栓引起导管阻塞，可能面对生命危险，须即刻前往医院注射药物，但每次长达三天的治疗时间和高达1200元的住院费用，对病患可能造成很大的负担。在一项新计划下，洗肾病患可直接在洗肾中心免费注射溶解血栓的药物，不仅省下大笔医疗费，还能当天回家，十分方便。

本地有多达50万名慢性肾脏病患者，其中8700名须要洗肾。有些病患因自身血管不适合插入管道，须依靠中央静脉导管，也就是植入体内的医疗管道，才能洗肾。

不过，中央静脉导管可能在植入后弯曲，或引起病患体内反应，导致管内形成血栓而无法洗肾。

新加坡中央医院肾科高级顾问医生陈如毓介绍，在这种情况下，病患须入院注射溶解血栓的药物（Thrombolytic Agent），并在医院洗肾，然后再留院观察，整个过程平均长达三天，扣除津贴后的费用可高达1200元。

全国肾脏基金会高级护士长鲁美华说，基金会旗下的41家洗肾中心共有约3600多名洗肾病人，其中15%也就是超过700人通过中央静脉导管洗肾，每个月平均有50起因出现血栓而须送院治疗的案例。

全国肾脏基金会护士用模型示范，如何为胸部植入中央静脉导管的洗肾病人注射血栓溶解药物。（林明顺摄）

为了改善这样的情况，新加坡中央医院和全国肾脏基金会合作，由医院的肾病专家为洗肾中心护士提供培训，教导他们如何就地为病患注射血栓溶解药物。

简称CLEAR计划 扩展期间病患免费接受治疗

这项简称CLEAR的计划自去年12月展开，今年10月扩展至所有41家全国肾脏基金会洗肾中心，共有约100名护士完成培训，为23名病患进行33次治疗。计划在扩展期间获得卫生部资助，所有病患免费接受治疗。

其中一名受益者惹斯瓦特（Mesum binte Reswat，71岁，咖啡店兼职摊位助手）从2008年开始洗肾，去年12月起使用中央静脉导管。短短10个月内，她多次出现血栓，从马西岭住家送往新加坡中央医院接受治疗。

在新计划下，惹斯瓦特得以在马西岭的洗肾中心直接注射药物，观察一小时后正常洗肾，当天就能回家。“在马西岭治疗是最方便的，省下了我独自来往医院的麻烦。”

陈如毓医生说，团队正筹备下一阶段的资助事宜，病患若须支付费用，预计每次注射只需100多元。CLEAR计划有望扩展至其他公共医院，包括樟宜综合医院、国立大学医院和陈笃生医院等，让更多洗肾病患受益。

新加坡中央医院肾科在1973年正式成立，曾进行东南亚首个已故者捐赠肾脏的移植手术。配合肾科成立50周年，全国肾脏基金会捐赠550万元，与中央医院成立肾脏研究合作项目。

王乙康：本地肾脏病患如今获得更多治疗资源

卫生部长王乙康在星期六（10月14日）举办的部门50周年晚宴上说，本地肾脏病患如今获得更多治疗资源，包括在家洗肾、肾脏移植和临终护理选项。

他指出，不健康的生活习惯和老龄化等因素造成本地的慢性疾病发病率上升，每天有六名病患被诊断为肾脏衰竭。

政府去年规定包装饮料注明营养等级标签（Nutri-Grade），促使业者调整饮料的用糖量。另外，保健促进局也将加大力度展开全国减钠运动，鼓励食品制造商和餐饮业者调整食谱，把餐点中的钠含量减少约20%。

王乙康呼吁人们把控身体健康，控制糖分和盐分的摄入，减少患上慢性肾脏疾病的风险。