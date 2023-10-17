马赛地冲上人行道撞树侧翻 驾驶员失联

马赛地失控撞树后侧翻，四五名男子协助“扳正”救人，肇事驾驶员和乘客搭德士离开，警方介入调查寻人。

这起事件发生于星期二（10月17日）凌晨1时55分，地点在奎因街与密驼路路口附近。

目击者：数男将车推正 救出驾驶员与女乘客

目击者徐小姐（50岁）告诉《新明日报》，她凌晨去吃宵夜时，看到一辆蓝色马赛地出车祸。“当时，马赛地从酒吧的方向右转出来，直接撞上路边的草丛跟树干，整辆车接着侧翻。”

徐小姐说，四五名像似酒吧员工的男子出来，协助将侧翻的车子推正，把轿车推正后，将车内的一名男驾驶和一名女乘客解救出来。

“当时两人看上去醉醺醺的，身上还有很重的酒味。”

据悉，涉事驾驶员和乘客获救后，两人并没有留在现场，而是被带到附近的德士站，搭上德士离开。警方目前还在寻找两人。

根据徐小姐发来的照片，蓝色马赛地停在人行道上，车门打开，车身也有不少刮痕。

另外，车内前座的安全气囊弹出，物品掉落四处，一片狼藉。另外，被撞树干的树皮被刮落，草丛也被压得东倒西歪，人行道上则有几块石砖裂开。

记者走访时，附近的酒店员工说，凌晨听到一声巨响，但没有多加关注。

“附近有不少酒吧，经常看到有醉酒的客人。”

警方受询时证实这起车祸，目前案件在调查中。民防部队也证实接获消息，但现场并不需要援助。

完整报道，请翻阅2023年10月17日的《新明日报》。