善心摊主回馈社会 免费擂茶请乐龄与残障人士

开摊之初获得多方帮助，擂茶摊主感恩，自疫情起多次回馈顾客，如今再度免费请乐龄和残障人士用餐。

这位善心老板是57岁的徐建辉，他的擂茶摊位于裕廊东1道第347座的组屋熟食中心，在该处已经经营了五年。

此次活动为期一个月，3月内每逢星期二和星期四，所有70岁以上乐龄和残障人士都可免费到摊位享用擂茶。

徐建辉告诉记者，此次再度举办活动，是为了感谢他的忠实顾客和为有需要的人提供帮助。

“以前我得到很多人的帮助和支持，现在我想尽微薄之力，回馈给社会。”

擂茶摊于2019年开业，创业初期颇为不易，一切都还在尝试阶段，但徐建辉有幸遇到了一批不吝赐教和伸出援手的顾客。

徐建辉一直兢兢业业，除了亲力亲为准备所有食材，服务方面也力求做到最好，包括顾客要求额外加料和加饭他都会大方赠予。

他的擂茶味道和服务态度逐渐获得顾客认可，因此不少人经常给予意见反馈，他也一一虚心接受，慢慢改良配方。

顾客除了提供宝贵的意见，也有人费时费力帮助他，例如在家帮助他准备部分食材，然后再送来给他。

徐建辉坦言，如果没有这些顾客鼎力相助，他的经营之路不会如此顺利，因此一直心怀感激。

如今摊位生意稳定，每天可以卖出两三百碗擂茶，他便决定在力所能及范围内回馈顾客。

“少赚一份不会饿死，我曾经得到的善意，我也想分享给他人。”

完整报道，请翻阅2024年3月4日的《新明日报》。