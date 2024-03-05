2026年起 室内油漆不能含甲醛

国家环境局规定，从2026年1月1日起，本地不能售卖含有甲醛的室内油漆，以避免损害公众健康。工业和室外油漆也须贴上注明含有甲醛的标签。

目前，一些室内油漆会添加甲醛（formaldehyde）作为防腐剂，来抑制细菌和真菌的生长。但甲醛可以排放到空气中，并在室内积累，短期接触高浓度的甲醛可能会对健康造成影响，例如刺激眼睛、鼻子、皮肤和咽喉，长期接触还会加剧患哮喘和某些癌症的风险。

永续发展与环境部长傅海燕星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时宣布，2026年1月1日起，我国用于建筑内部的油漆不得含有甲醛，以改善室内的空气质量。

从2026年起，油漆制造商和进口商必须向环境局提交检测报告，证明每罐室内油漆的总甲醛含量低于0.01%的比重。报告须出自政府认可的实验室。

工业油漆，以及用于室外的油漆则不受这项要求限制，但必须贴上注明含有甲醛的标签，告知消费者只能用于工业或室外。环境局将进行市场监督及展开执法行动，确保本地销售的油漆符合规定。

环境局早前已分别咨询新加坡漆业商会和油漆公司的意见。根据漆业制造商和零售商反映，本地市场上已经有不含甲醛的室内油漆，整个行业也普遍支持这项措施。海外市场包括中国和欧盟，也已实施类似措施。

当局也鼓励公众在2026年1月1日之前，选购和使用有绿色标签认证制度（Green Labelling Scheme） 认证，或是绿色建筑产品（Singapore Green Building Product，简称SGBP）认证的油漆。