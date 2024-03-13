全球气候危机蔓延 柳叶刀总编辑：医疗系统须切实减排 推动永续发展

仅2023年一年，美国共发生5万5571次野火，2022年夏季欧洲部分地区的气温一度飙升至摄氏43度，新加坡作为地势低洼的岛国也很容易受到海平面上升的影响……全球气候危机蔓延，还可能引发更复杂的医疗健康危机。

全球医疗卫生系统作为最大的碳排放源头之一，必须重视并推动医学永续发展，将减少碳排放付诸行动，逐步接近净零排放的目标。

国际医学期刊《柳叶刀》（The Lancet）总编辑理查德·霍顿（Richard Horton），星期三（3月13日）出席新加坡国立大学杨潞龄医学院医学永续发展研究中心举办的首个柳叶刀可持续医疗委员会实体会。他接受《联合早报》访问时，表达上述观点。

霍顿提醒，每次酷热、野火或极端天气事件发生时，人们的健康，无论老幼都会受到影响，例如人们总体健康状况下降、死亡率上升等。“气候危机不是对未来影响的理论推导，它是当下正在发生的现实。”

医疗领域碳排放量 占全球总量5％至8％

医疗领域的碳排放量占全球总碳排放的5％至8％。哮喘喷雾剂和手术使用的麻醉药等，都会向大气释放温室气体。若把医疗领域视为一个国家，它的排放量名列前五。

霍顿指出：“5%听起来似乎是个小数字，但却是个很大的比例。”

他提到，随着人口老龄化、医疗技术发展、糖尿病等慢性病患者增多，对医疗的需求会相应增加，医疗系统将承受更大的压力。

“所以，未来会产生更多温室气体，导致更多碳排放。 今天是5%，但未来这一指标很可能上升至10%或15%。这是当务之急，我们必须立即行动起来，防止事态失控。”

问及减排的可行方案，霍顿指出：“考虑到公共卫生系统复杂，医院里的各种设施、不同医务工作者有不同职责，我们须要先厘清公共卫生系统各部门的碳排放量，我们目前还处于解决问题的第一阶段。”

国大杨潞龄医学院新设的医学永续发展研究中心，通过开展新的跨领域研究，并提高医疗人员的意识，为应对气候危机尽一分力。

提到我国扮演的角色，霍顿认为，“新加坡的地理位置和政治上的中立性，让它有能力将各国顶级科学家聚集起来，探讨气候与健康危机的要点和应对战略。”

他也指出，新设立的医学永续发展研究中心是科研前沿的实验室，国大也可与新加坡卫生部合作，未来用研究成果来帮助制定与永续发展相关的医疗政策。

印刷读物阅读量下降 霍顿：只要有可能 《柳叶刀》会坚持出纸版

《柳叶刀》是全球顶尖综合性医学期刊，创刊至今已200年。它采用严谨的同行评审体系，收录来自世界各地顶尖科学家的研究精粹。

根据网站数据，这份期刊在《柳叶刀》网站和学术文献资料平台ScienceDirect上的年访问量超过3680万次，文章下载量9880万次。

谈到印刷读物阅读量下降，霍顿认为，纸质杂志仍有一席之地，并不是每个国家的数码技术都很普及。“我们也正在进行数码化转型，医疗保健领域应用知识的方式也在变化，但只要有可能，我仍会坚持出纸质版。”

霍顿也说，阅读纸质期刊时，在浏览中会偶然发现意想不到的信息，从而激发原创想法。“我觉得，浏览能力的丧失是数码时代的代价。”