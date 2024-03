王瑞杰：永续金融三方面耕耘 动员资金支援净零排放

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰指出,深化永续金融方面的人才发展、拥有健全监管与值得信任的金融平台,以及把风险投资与私人股权投资导向支持深科技与创新,才能更好地动员资金来支援本区域持续迈向净零排放。

王瑞杰星期四(3月21日)出席新加坡国立大学可持续金融和绿色金融研究所(Sustainable and Green Finance Institute)举办的2024年永续峰会。

他致辞时说,迈向净零排放的全球力度过去10年来虽已加大,但这方面仍须更努力。亚太地区的温室气体排放量占全球近一半,因此绿色转型尤其迫切。这个地区的新兴经济体会持续成长,若不及时处理好绿色转型,碳足迹将会增加。

亚洲估计须投入3万亿美元 以最迟于2050年达净零排放目标

本区域国家要开始采取行动或升级行动来应对气候变化,并达到净零排放的目标,需要大笔资金,而金融业扮演重要角色。国际企业管理咨询公司麦肯锡(McKinsey)估计亚洲须投入3万亿美元(约4万亿新元),以最迟于2050年达成净零排放目标。

王瑞杰认为要能动员资金来支援迈向净零排放的持续努力,须在三个层面加强耕耘,首先是深化永续金融方面的人才发展。

永续金融就业转型指南将于4月推出

金融管理局、新加坡银行与金融学院及劳动力发展局正合作制定的永续金融就业转型指南,将于4月推出。这份指南会勾勒出全球及区域永续发展趋势,对本地金融从业人员造成的冲击。指南也会列出相关举措,来协助本地金融业掌握永续金融带来的新机遇。

王瑞杰也肯定可持续金融和绿色金融研究所提升金融从业人员技能所作出的贡献。研究所去年首批永续发展及绿色金融硕士课程的毕业生中,有多人加入金融业,其他人则从事企业永续发展或气候研究方面的工作。

健全的监管标准、完善的分析工具与值得信任的金融平台,也有助于把资金导向净零排放方面的努力。王瑞杰以新加坡为例,指出金管局推出了新加坡净零金融行动计划(Finance for Net Zero Action Plan)、新加坡—亚洲可持续金融分类法(Singapore-Asia Taxonomy for Sustainable Finance),及亚洲转型融资伙伴关系(Financing Asia’s Transition Partnership)。

王瑞杰还强调,必须推动风险投资与私人股权投资去支持可能带来重大影响的深科技创新,因为健全科研、专业知识与创新的应用,对解决气候变化问题至关重要。