部分共享脚踏车业者相继退场 同行：本地前景仍佳

本地共享脚踏车业者SG Bike退出市场并非孤例，但同行业者认为该领域仍有市场需求和发展前景。

继第一代业者oBike、Ofo和Mobike相继退出本地市场后，推出近七年的本地共享脚踏车业者SG Bike宣布，在今年4月30日后不再更新经营执照，并将现有用户转至AnyWheel。

学者：全球大多数市场里 业者都面临生存挑战

新跃社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）接受《联合早报》采访时说，对于SG Bike退出市场，他并不感到意外，因为放眼全球，在大多数市场里，共享脚踏车业面对生存挑战。

黎华德说：“共享脚踏车业者要么在财务方面入不敷出，要么靠第三方的资金补贴才能生存，例如西方一些有共享脚踏车系统的城市，是由银行或类似机构提供资助的。”

他认为，共享脚踏车收益微薄，但整个运作的投入成本非常高，如车辆定位与复位、设备维修与升级等。相较于景点周围同一区域借车还车的休闲使用者，如果要满足通勤使用者不定向移动的需求，业者就须要投入更高成本扩大车队，那么每辆脚踏车利用率会随之降低，而维护成本会随之提高。

AnyWheel创办人：产业利好因素多

面对这样的挑战，AnyWheel创办人泰昂（译音，Htay Aung）受访时说，对本地共享脚踏车的发展前景仍保持乐观。他说：“我们目前有100万的用户，并且每个月的用户数量在持续增长。”

SG Bike的用户也有约100万人。泰昂说，目前尚不知道会有多少SG Bike用户会转至Anywheel，但双方的受众群基本一致，平台使用者不会因此而翻倍。与SG Bike合作主要是帮助受影响的用户过渡至Anywheel应用，继续使用共享脚踏车服务。

他认为，新加坡在政府支持、基础建设以及用户需求方面，都利于共享脚踏车产业发展。随着脚踏车道和公园连道越建越多，以及人们对于绿色出行和共享经济的认知度不断提升，市场前景会越来越好。公司会定期收集反馈与数据，不断提升服务质量，例如目前脚踏车和车锁，都已升级至第四代版本。

新加坡脚踏车联盟协会（安全与教育）副会长林树发说：“根据我的观察，这两年使用共享脚踏车的人在增加，周末常看到有人租来休闲骑行。在业者加强管理和调配下，乱停乱放的现象也比较少了。”

他认为，如今民众对于共享脚踏车概念的认知度，比前几年第一批共享脚踏车进入新加坡市场时，已经有了很大的提高。共享脚踏车能够作为公共交通之外的补充，解决地铁站至家或公司这最后一段路的通勤，因此在本地仍有发展的空间。