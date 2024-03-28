首个网安健康报告：多数企业组织防范仍不足

网安隐患随着科技发展越来越无孔不入，新加坡网络安全局首个本地网安健康报告显示，虽然多数企业和非营利组织已采取七成的网安措施，但网安局认为仍不足以防范所有网络威胁，必须全面落实所有必要措施。

网安局星期四（3月28日）发布首份新加坡网络安全健康报告（Singapore Cybersecurity Health Report），调查结果显示，本地企业和非营利组织认识到网络安全的重要性，正在采取措施自我保护。

调查询问了参与的企业和组织在资产、保卫、备份、更新、回应五个类别中采取的具体措施，它们平均在每个类别中，采取了约70%的措施。

这项调查于2023年5月至8月进行，就网络安全的各个方面，如遇到网络事件的频率、受到的业务影响类型和网络安全措施的采用程度，对2036家大型和中小企业与组织进行调查。

然而，调查结果显示，只有三分之一的受访组织已全面实施五类措施中的至少三类，因此还有很大的改进空间。

网安局文告指出，只采取部分措施是不够的，必须采取所有基本措施，否则企业与组织仍会面临不必要的网络风险；采用所有五个类别的全套基本措施将全面提升组织的网络安全。

谈及不采取网络安全措施的原因，受访的59%企业和56%非营利组织认为缺乏知识与经验是最大挑战。

第二大原因是46%的企业和49%的非营利组织认为，自己不大可能成为网络攻击的目标。其他原因和挑战包括，缺乏人力或资源、投资回报率低、缺乏预算等。

逾八成企业遇网安事件

尽管如此，每10家企业中就有超过八家在一年中遇到过网络安全事件，当中约半数在一年中遇过多次网安事件。勒索软件、利用社交工程（social engineering）手段诈骗和滥用云配置错误（cloud misconfiguration）是其中最常见的。

网安局提醒，几乎所有网安事件都会带来负面影响，排名前三的影响是业务中断、数据丢失和声誉受损 ；其他后果也包括财务损失和事件应对措施所产生的成本。

以端点数量少于20个的小型企业为例，扣除津贴后，实施基本网络卫生措施的成本约为1800元至4500元不等。这个数额对中小企业虽说不小，但与网络事件造成的业务中断或恢复程序的成本相比，只是小数目。

网安局局长许智贤指出，各组织应将网络安全作为优先事项，并利用现有的津贴和资源迎头赶上。“在事件发生后才这样做，代价会更高。”

自2022年推出网安认证以来，已有超过180个组织获得网络安全基本能力标志（Cyber Essentials），超过60个组织获得新加坡网络安全信誉标志（Cyber Trust）。

网安局还与资讯通信媒体发展局合作推出“网络安全健康检查”（Cybersecurity Health Check），供各组织评估它们的网络卫生状况，与业内同行进行比较，并获取资源以弥补差距。

在回答简短问卷后，各组织将收到一份网络安全健康报告和对于下一步措施的建议。网安局鼓励所有企业和组织使用这一评估工具，改进网安措施，争取最终获得网安认证标志。