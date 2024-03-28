酷热难当 学校纷出招“抗炎降温”

近来酷热难当，本地学校为了避免学生中暑，纷纷减少户外活动，并鼓励多喝水，还让学生穿运动服或T恤校服上学。教育部说，当局和学校会继续密切关注天气和师生的情况，尤其关注可能对高温较敏感者。

其中，公立培群学校已通知家长，孩子在这期间可选择穿体育服上学，让他们在炎热的日子里感觉较舒适。校方将继续关注情况，适时更新对策。

联华小学也允许学生在眼下的炎热时期选择穿短裤上学，而不一定得穿正式校服的裤子或裙子。

校长邱慧丽在回答记者询问时说，校服的上衣采用吸汗速干（dry-fit）的材料制成，有助学生保持干爽舒适。校内教师会定期提醒学生在热天要多喝水，并告知高温天气可能存在的风险，以及要如何确保安全，包括如何识别中暑的迹象。

减少户外活动 鼓励多喝水

该校教师也通过国家环境局的应用，参考了应对高热应激的建议，例如减少学生的户外活动，或把户外活动时间调至较凉爽的时段。必要时，让学生在上体育课和课间休息的时候留在室内。

在淡滨尼美廉初级学院，校方在安排户外活动时，高温天气的影响是关键的考量因素之一。该初院回应媒体询问时说，院方采取的措施包括在活动开始前，检查是否有学生感到不适，并让学生补充水分。在进行活动时，学生也必须将个人的水瓶放在近处，随时饮用。

教育部发言人说，学校将根据教育部提供的指导方针，确保师生在高温天气中保持安全健康。学校会减少户外活动，并鼓励学生多喝水以防中暑，还允许学生穿运动服或T恤校服到校。

上午10时停止户外活动 幼儿园定也提供消暑饮

照顾幼小儿童的幼儿园更是谨慎。《联合早报》记者星期四（3月28日）早上走访新加坡福建会馆幼儿园，了解情况。

这所幼儿园约有140名年三岁至六岁的小孩，园内设有游戏室和生活技能课室，让孩子们可以在室内活动，户外活动则在上午10时便停止。

校长谭金凤受访时说，老师们除了定时提醒小朋友多喝水，也教导他们放学后立刻回家，别在户外玩耍或运动；上体育课时，也让小朋友少做激烈动作，其间还要他们喝水；此外，每天给他们测量三次体温以监测情况。“在下午茶时间，我们还会提供薏米水和菊花茶，让学生消暑解热。”



她观察到，一些家长也给孩子做了防热防晒的准备和教育工作。“有些学生在家搽了防晒膏才来学校。一些四五岁的学生还会对老师说不可以直视太阳，要多喝水和减少户外活动以免中暑。”



福建会馆文化学院旗下有两个小学托管“午后学堂”。负责人苏加顺说，两个学堂各有100多名学生，有两三个饮水机供学生取水。



为了让学生具备应对高温的知识，学堂将有关知识融入学习课“大眼睛看世界”之中，让学生正确认识高温天气，以及学习如何保护自己。