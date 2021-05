(堪培拉讯)英国涂鸦艺术家Banksy名作《爱在空气中》(Love Is In The Air)的复本,日前在澳大利亚的拍卖行拍卖,吸引来自全球各地买家竞投,最终由一位匿名美国买家以18.4万美元(约24.55万新元)夺得心头好,比澳洲过往同类作品最高拍卖价高出逾一倍。

《爱在空气中》是Banksy于2003年在巴勒斯坦西岸一个城镇的墙上绘画,后来原作被拆下拍卖。其复本则以少于300美元(约400.4新元)出售,及后辗转流传到各地的拍卖行,价亦不断上升。

卖家用网上拍卖方式,而且下标期长达10日,是因为他们肯定这画作会得到全球关注,所以采用这种特别方式开拍,以便全球买家能及时下标。